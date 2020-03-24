「警星飯敘」後首現身 認不夠防疫意識 張智霖：事情已過向前看

記者：林蘊兒

張智霖昨日聯同保良局主席馬清楠等，出席保良局捐贈口罩活動，並獲委任為保良親善大使。他表示獲邀擔任親善大使感榮幸，希望發放正能量，幫助不同年齡層的人，保護小朋友，年輕人需要多溝通，以及關懷老人家，希望身體力行，令社會更融洽。

他透露自己訂了4萬個口罩，捐贈有需要人士，包括上班族、學習障礙與基層等，會一直做，直至疫情完結為止。

否認做大使洗底

提到「警星飯敘」風波，被問到有否影響心情，張智霖說：「無嘅……其實都係……唔識講呀！」對於妻兒受牽連被網民洗版式狂轟，有否不快？他說：「不回應了，事情已過去，大家向前看，希望香港大家能一條心去抗疫，比任何事更重要。」

兒子魔童的社交網亦受牽連，被網民惡意留言，問魔童是否知發生什麼事？他稱兒子知道，沒有問，沒有不快，不用解釋。

問到飯局中有很多人沒有戴口罩，他說：「食飯時無戴，但食完飯有戴番，可能當時防疫意識不夠敏感，自己亦都得到一個啟發。」他今次擔任親善大使是否希望洗底？張智霖稱是機緣巧合下做大使，沒有任何計劃去做什麼。

留家陪魔童讀書

目前疫情嚴峻，張智霖透露早前一家到布吉旅行，現在會盡量留在家避炎不會外遊。魔童在網上學習，由於他經常陪伴兒子，自己都學會很多，知識上進步了不少。至於在澳洲的家人，他有留意當地情况，知道暫時安全，希望不要太恐慌搶購物資。