《變形金剛》女星父親染疫亡 Rihanna捐3900萬抗疫

《雷神奇俠3》男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）上周透過社交網表示確診，當時沒透露其妻Sabrina是否同告染病；兩人日前接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時稱，Sabrina接受檢測後亦呈陽性反應，現正家居隔離。艾迪斯又表示痊癒後，希望到父親的故鄉塞拉利昂興建度假酒店。

《色慾荷里活》女星確診

至於荷李活的最新確診者包括Bon Jovi的琴鍵手David Bryan，他在Instagram（IG）表示，已經病了一個星期，前日收到檢測結果呈陽性反應。

《色慾荷里活》現年55歲女星狄比瑪沙同樣透過（IG）披露病情，「我剛剛確診，但我很好；大約一個月前，我的家人（丈夫和兩名女兒）不適，低燒、頭、喉嚨及身體都感到疼痛，耳鳴及乾咳。之後很快沒事，我猜是季節？但又感到不尋常。兩星期後（本月15日）我起牀時再次出現上述症狀，而且身體更痛，又發燒102度，當時想或者我患流感或冠狀病毒？」她其後詢問醫生的意見，但由於她最近沒外遊，又沒有接觸確診者，所以不符合檢測條件；直到本月17日才找到急診服務有測試劑，最初指她患流感，數天後才通知她確診，並在家隔離。

曾演出《變形金剛：殲滅世紀》和《妖夜尋狼》等電影的蘇菲亞邁亞斯，上周五透過Twitter上載父親臥病在牀的照片，她留言稱，「這就是冠狀病毒的殘酷現實」，照片中的蘇菲亞父親，要使用呼吸機，而且顯得軟弱無力。

NBA球星杜蘭特上周二確診新冠肺炎，之前跟他一起外出的加拿大男歌手Drake健康情况受到關注，據悉杜蘭特確診後，Drake已在多倫多寓所自我隔離，他前日表示檢測結果呈陰性反應，並呼籲粉絲不要對疫情掉以輕心，需做好防護措施。

監製賴恩梅菲捐口罩

除了蘋果公司宣布捐出200萬個口罩給美國的醫護機構後，《美國怪談》監製賴恩梅菲（Ryan Murphy）透過IG表示，會把旗下《Pose》等所有醫療劇的口罩捐給醫護應急。

至於Rihanna的Clara Lionel基金自2012年成立以來，幫助過不少受健康及災害影響的人士，前日亦宣布捐出500萬美元抗疫，善款將用於購買保護裝備給醫護人員，受惠機構包括食物銀行，國際救援委員會，以及世界衛生組織旗下的COVID-19團結應對基金等。