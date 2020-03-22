拿兒子儲蓄買口罩贈長者 蘇永康︰想佢明白施予是福氣

林盛斌帶子女搵明哥買飯票

同為父親的林盛斌（Bob），表示由大女霏霏出世那一年開始，便將小朋友每年的部分利市錢捐去不同慈善機構。今年他選擇帶子女到深水埗搵明哥（陳灼明）購買飯票，他在社交網分享與明哥的合照，有感而發稱想讓子女明白有好多公公婆婆及基層人士，生活困苦到可能連一餐飯錢都畀不到！他多謝明哥用心講解同教導，令他的子女上了寶貴和重要一課。

Bob又提到最近被一本書的一句話打動：「人生嘅終極意義，就係給予！」他希望大家一齊付出少少，幫助有需要的人。

楊思琦女兒幫手照顧弟弟

另一方面，楊思琦接受香港開電視《是敢的》節目訪問，她剛坐完月，透露女兒楊卓穎停課，留在家和她一起照顧弟弟，會幫忙拿毛巾、奶樽，是個很好的小助手﹗

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com