有返港留學生剪手帶違反隔離令 陳思銘怒斥：必須嚴懲

陳思銘（Samuel）昨日在facebook專頁留言道：「近日發現疑似留學生返港後違反隔離令，喺IG教其他人點樣剪手帶。壞事傳千里，英國各大院校都得知呢件事，研究緊如果捉到學生違反隔離令，以及提供到有效證據，學校將會記錄處分、嚴重嘅可以即時解除學位。各位學生，呢個係一種極自私嘅行為，唔好話遲啲連英國都返唔到，被人print screen你教人剪手帶，最高罰款為5000元及監禁6個月。各位精英，唔明嘅可以留意下『行山MT』事件。」

「完全沒履行公民責任」

對於有害群之馬留學生的違法行為，Samuel接受《明報》電話訪問時，直認看不過眼，他不清楚也不希望違法學生與自己學生有關。他嚴厲說：「這種行為很不負責任，還放上網教人，實在太無聊，完全沒履行公民責任！我與英國不少學府有緊密聯繫，如有證據發現有學生以身試法，必須嚴懲。」

稱教育學校比前更忙

在疫情未受控情况下，全港學校仍未有確實復課日期，Samuel開設的教育學校也受影響，但仍在運作，甚至比之前更忙個不停。「因為好多學生不能飛，要幫手處理補考的事宜，又要蒐購口罩，還有好多申請延期下半年甚至明年入學的安排，這星期我平均每日只有5小時睡眠時間。經我們協助到英國求學的學生約有2000人，相信80%已回港，他們大部分都好乖，留家接受自我隔離。有家長傳相給我，特別為子女將房門佈置成獨立隔離房，是負責任的行為。」同時，他也響應停學不停課，繼續透過網上直播為學生解答到海外升學面試、揀選學校和科目所遇到的疑問，大致上學校生意沒有太大影響。

崔碧珈著浴袍彈琴自得其樂

另一方面，崔碧珈前日自洛杉磯返港後，隨即入住尖沙嘴的酒店自我隔離14天。昨日是隔離第二天，她在社交網分享化了妝、穿著浴袍在房中彈琴的照片。她留言感謝這間酒店接受她入住，稱前晚有政府人員致電給她，確認她的位置。她說酒店不會為她提供執房和送餐，但每日12點會有人上來幫她量體溫，確保她的健康狀况，辛苦媽咪每日送湯來，這14天她會乖乖留在酒店房，練琴和做運動等，稱之後會拍短片給大家睇，自編自導自演4個角色。

記者：林蘊兒