憶前夫提離婚陷人生低谷 陳煒靠工作麻醉自己

與男友溝通階段未想再婚

陳煒去年7月被爆戀上同樣經歷過失婚的醫生男友陳國強，當時兩人拍拖不足兩個月。她稱與男友因黃智賢認識，做了一年多朋友才開始。她眼中男友不算浪漫，優點是很細心及畫公仔好靚，最浪漫是親手畫卡給她。他們都曾失婚，知道溝通最重要。她的前夫以前不斷外出工作，回家只說好攰，寧願睡覺也不願多談，久而久之關係不能補救。再婚問題她暫時不想，與男友在溝通階段，叫大家不要催婚。

加盟無綫由配角做起

陳煒於2012年復出加入無綫，由配角做起，最初客串兩集《金枝慾孽貳》，到《梟雄》、《宮心計2之深宮計》、《果欄中的江湖大嫂》、《法證先鋒IV》，終攀上一線花旦地位。前年台慶頒獎禮她以「太平公主」一角奪得「我最喜愛電視女角色」，但不少網民替她失落視后不值，又拿她與同樣亞視出身的田蕊妮及萬綺雯相比。陳煒對此說不介意由低做起，之前結婚脫節幾年要熱身，一來就做女主角，壓力更大。她直認當年簽無綫，跟亞視的酬勞相差很遠，但她渴望在最大的平台演戲，貼錢都無所謂。

娛樂組