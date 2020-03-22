81歲男歌手Kenny Rogers逝世 疫情影響 喪禮從簡

Kenny Rogers是1970、80年代紅極一時的鄉謠歌手，低沉聲線和濃密鬍子都是他的標記；Kenny Rogers擅長演繹抒情歌曲，名作《The Gambler》更衍生出電視電影，由他親自演出。Lionel Richie創作的《Lady》，Kenny唱到街知巷聞，亦登上流行榜冠軍。另外，他跟女歌手合唱的歌曲亦大受歡迎，例如和Sheena Easton翻唱Bob Seger的《We've Got Tonight》，就登上鄉謠榜首；跟桃麗芭頓（Dolly Parton）合唱的《Islands in the Stream》，由Bee Gees創作，更迅即在Billboard 100大稱冠。

雖然在1990年代，Kenny Rogers被新一代鄉謠歌手所取代，但他畢生灌錄65張唱片，曾3奪格林美音樂獎項，唱片累積銷量超過1.65億張，是美國鄉謠歌手的代表人物之一。他於2015年宣布退休，並舉行告別巡迴演唱會，2017年10月最後一次開騷，Lionel Richie、Dolly Parton等舊拍檔，以及Lady Antebellum和Idina Menzel等後輩都有到場獻唱。

曾經歷5段婚姻的Kenny，育有5名子女，他的家人在聲明中表示，鑑於新冠肺炎疫情及國家緊急狀態，所以按照計劃，喪禮會是小型及私人形式進行，公衆悼念會將另擇日期。

妮雅華達羅斯未能送別父親

《我的大嚿婚禮》妮雅華達羅斯的父親，本月12日在加拿大逝世，享年87歲；身在美國的她既未能親自與父親道別及出席喪禮，只能透過電話視像見父親一面。妮雅接受傳媒訪問時表示，「如果他早走兩星期，全球疫情還未如今天嚴峻，也許我們會聚在一起；或者會把某些東西帶回社區然後傳播，但他等到教堂說再不能有人群聚集。我想爸爸都想大家安全」。荷李活首名確診的藝人湯漢斯夫婦，跟妮雅份屬好友，《我》片正是他們擔任監製，湯漢斯都有響應妮雅呼籲，捐助給妮雅父親的教會，幫助當地受疫情影響的長者。

Hip Hop歌手Kanye West和日本搖滾樂隊鼓手X Japan同樣關注疫情，分別捐款給家鄉芝加哥和洛杉磯的慈善組織，為受疫情影響的長者及缺糧人士送飯。

Netflix斥資1億美元成立基金助業界

影視串流平台Netflix周五表示，將投放1億美元成立基金，援助受疫情影響的業內人士；Netflix內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos ）在公司的網誌表示，由於目前很多旗下的影視作品已停工，所以基金會幫助受影響的工作人員。事實上，《情人眼裡巴基斯》男星卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）主演的新片《The Lovebirds》，原定4月3日上映，及後派拉蒙電影公司押後映期，Netflix看中該片，買下版權，並準備上架。

名嘴安迪高安確診

另一方面，前日荷李活再有多人確診，其中包括首名感染新冠肺炎的名嘴安迪高安（Andy Cohen），他已開始在家工作，而且原定前日在家中主持節目，透過視像訪問嘉賓，但其間感到不適，經檢測後呈陽性反應；另外，創辦Kartemquin電影公司的監製Gordon Quinn，亦不幸中招，據報他本月初在墨爾本出席完一個紀錄片會議後不久確診，目前留院，更需要使用呼吸儀器。據悉Hip Hop歌手50 Cent監製的電視劇《Power Book II: Ghost》，亦有工作人員確診。