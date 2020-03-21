康城影展延期 日間艾美獎取消 《迷》韓星金大賢確診夏威夷隔離

第73屆康城影展原定5月12日至23日舉行，隨着法國疫情惡化，截至昨日確診個案已突破1.1萬宗，大會昨日正式宣布延期，其中一個方案是在6月底、7月初補辦，但仍得視乎當時疫情發展再作決定。

評審主席贊成延期

身為康城影展評審主席的《臥底天王》黑人導演史派克李（Spike Lee），對於大會決定表示「100%贊成」，他又引述法國總統馬克龍所言：「我們正在打仗，在這場戰爭中，我們喜歡的電影、電視或運動，所有東西都要暫時放下。」

自1946年舉行首屆康城影展至今，曾經兩度因經濟理由而停辦，一次因社會運動「五月風暴」而中斷，今次卻是首度因疫情而被迫延期。

另一方面，原定6月舉行的第47屆日間艾美獎電視頒獎禮，大會昨日亦因應美國疫情嚴峻而宣布取消，美國全國影藝協會主席Terry O'Reilly發表聲明：「隨着疫情每日甚至每小時都在變化，如果我們堅持如期舉辦活動，實在是不負責任的做法。」

雖然頒獎禮取消，但評審工作卻繼續，大會表示今屆提名名單將會在春季結束前公布，現正考慮各種方案，希望能以有趣的方式，如常地表揚一眾傑出的電視工作者。

《迷你兵團2》撤檔

各大頒獎禮宣布延期或取消之餘，同日再有荷李活電影為避「炎」而撤檔，說的是環球電影公司發行的動畫《迷你兵團2》，原定7月3日在美國開畫，如今無限期押後，成為該公司繼《狂野時速9》（Fast & Furious 9）及《魔髮精靈：唱遊大世界》（Trolls World Tour）之後，受疫情影響而撤檔的第3齣大片。

據美國綜藝網站The Hollywood Reporter報道，隨着各大院商停業、片商無戲可播，全美票房收入出現斷崖式暴跌，就以本周三為例，單日票房僅得30萬美元（約234萬港元），相比去年同日的1070萬美元（約8346萬港元）收入，損失超過97%，情况令人擔憂。

更可怕的是，繼金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）夫婦、《雷神奇俠3：諸神黃昏》黑人男星艾迪斯艾巴（Idris Elba），以及《權力遊戲》演員Kristofer Hivju等之後，荷李活再現確診個案，患者正是曾演美劇《迷》及電影《天魔特攻：血后的崛起》的金大賢，前日透過社交媒體上載短片，自爆感染經過。

數周前仍在紐約拍攝新劇《New Amsterdam》的金大賢，由於劇組避炎停工，他在周日返回夏威夷，回家途中開始發病，「我已確診新冠肺炎，看來應該問題不大」，又呼籲年輕人切勿輕視疫情，定要保持冷靜，注意個人衛生。

不過，曾演Marvel超級英雄片《蟻俠》的「黃蜂女」伊雲芝蓮莉莉（Evangeline Lilly），卻因帶子女參加體操營而被網民指摘不負責任，雙方更隔空罵戰。