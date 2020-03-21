同是小室哲哉徒弟 陳敏之曬譚凱琪婚禮照

陳凱琳︰為你未來感到高興

「少婦聯盟」成員陳凱琳、龔嘉欣及沈卓盈之前為姊妹譚凱琪舉行婚前派對，昨日在社交網分享照片。譚凱琪當日身穿鮮紅及桃紅兩截色的連身裙，3名姊妹則齊穿黑色裙，襯托出新娘子更突出！陳凱琳說︰「我們在幾年前相遇，現在大家都長大了很多。當我們談起一起拍攝時的日子，就像昨天一樣。時光飛逝，但我們的友情已扎根了下來。致我們最親愛的Zoie，我們開玩笑說你終有一天會安定下來結婚，現在那天已來臨，我為你未來感到高興和期待！」

龔嘉欣︰感恩身邊仍有彼此

龔嘉欣說︰「我們都一步步踏入人生新階段，感恩身邊仍有彼此，分享着生活中的每一個喜樂。我們的童話小公主Zoie，很開心見到你充滿幸福快樂的笑容，很美很美。We love you！」

娛樂組