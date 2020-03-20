木村拓哉18歲長女出道 沿用胞妹光希成功方程式 心美勁似星媽工藤靜香

文：蘇珮欣

木村光希前年以koki之名，登上時尚雜誌《Vogue》日本版封面，火速成為當紅模特兒。至於比她年長一歲的胞姊木村心美，外形不輸光希，加上音樂才華，盛傳獲多間唱片公司洽談，希望簽約旗下。早前心美便曾為日本某樂隊的演唱會擔任神秘演奏嘉賓，贏得幕後人員讚賞。

出道即上雜誌封面

日本傳媒昨天報道，心美以Cocomi之名，登上本月28日出版的《Vogue》5月號封面，同時宣布她擔任國際時尚品牌Dior的日本宣傳大使。心美以飄逸的長裙與秀髮登場，充滿藝術氣息，據悉這輯照片是由國際知名攝影師Luigi & Iango操刀，二人曾為名模Bella Hadid及金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）等拍照。工作人員指心美首次做時裝模特兒，難免有點緊張，仍能發放優雅氣質。心美早前到巴黎拍攝的Dior短片，將於本月26日公開。

心美接受該雜誌訪問時表示高中畢業後，夢想成為音樂家。她3歲開始學習小提琴，11歲學長笛，先後入讀國際學校及桐朋女子高校音樂系。去年在日本音樂演奏比賽上贏得冠軍，還參加過法國近代音樂比賽。心美日前已開設社交媒體Instagram帳戶，短短3日已有超過22萬人追隨。

心美與光希以同一方式出道，相信是星媽兼經理人工藤靜香的悉心安排。靜香昨日透過社交媒體大讚兩個女兒都已長大，成為體貼又溫柔的孩子。網民也留言大讚靜香女兒基因優良，又說心美外表似足媽媽工藤靜香，光希跟爸爸木村拓哉則像「餅印」一樣。

木村讚兩女是「天使」

心美出道獲全家力撐，胞妹光希昨日透過社交媒體公開二人合照，賀她登上封面，大讚胞姊完美；星爸木村拓哉出道多年來，甚少公開談論私生活，但自從光希出道後，態度開始轉變，昨日木村透過微博首次公開兩名女兒的合照，更暱稱她們是「天使」，希望她們能夠高飛，言談間充滿父愛。