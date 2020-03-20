十一姨洪國華設靈 鄧兆尊偕女友Carmen弔唁

黃夏蕙未聞十一姨有病

祥嫂生前好友黃夏蕙從小看十一姨長大，彼此熟稔，她嘆對方離開好突然，去年7月十一姨送別亡姊出殯後，便飛往美加探望兒子及登台表演，當時她有去捧場，還陪對方買行李箱回港。夏蕙姨說：「十一姨當時無病好精神，我還在美國送她機。」事後在港各有各忙沒有見面。夏蕙姨知道十一姨獨子有回港為亡母辦理後事，又稱祥嫂與十一姨，及其他兄弟姊妹已沒有恩怨，早已和解。

鄧兆尊與女友Carmen晚上前後腳到場，兆尊難忘兒時第一次出埠跟婆婆和十一姨同行。他形容家人之間發生過的不快事已過去，大人之前的事也理不到。

對於十一姨入院，他事後才知也感驚訝，並說：「不過到自己這把年紀，這個月出入殯儀館幾次，都睇化了！」他稱Carmen與十一姨曾多次見面食飯，一同來送她最後一程。提到有傳媒影到他與新女友行街拍拖，他承認有新歡，透露對方英文名「L」姓陳，繼續有「3C女友」相伴。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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