澳洲涉性侵案判無罪釋放 高雲翔庭上合十庭外鬧記者

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高雲翔憑內地劇《羋月傳》飾演「義渠王」一角走紅，之後擔演范冰冰投資及主演的《巴清傳》。他與太太董璇於2011年8月結婚，2016年誕下女兒，一向給人好好先生及愛妻號形象。當兩年前他在澳洲捲入性侵案時，消息震驚娛樂圈。當時董璇曾表示相信丈夫，更到澳洲奔波打點、不離不棄。高雲翔在案件審訊期間，一直留在澳洲，去年爆出他與董璇已於去年3月辦理離婚手續。至於《巴清傳》有傳受他的官司影響要重拍。

被追訪不耐煩

性侵案歷時兩年，經過多次審訊，去年12月因陪審團未能達成一致意見，導致案件遲遲不能宣判，負責該案的法官宣布解散陪審團，案件延後到今年2月24日再開庭審理，至昨日終於裁定高雲翔與王晶所有罪名不成立。

高雲翔聽到結果後將雙手合十放胸前；王晶則激動落淚，於休庭後致電父母告之消息。高雲翔離開法院被記者問感受時，他一直搖頭及用手指指記者，未有開聲回答。直至走遠後，他突然回頭望着記者大叫「Bullshit（廢話）」。

前妻心情複雜

內地新浪娛樂聯絡高雲翔的代理律師，對方透露高雲翔的家人目前心情很高興及想哭。至於高雲翔何時回內地？他表示高雲翔剛離開法庭，還未有具體回國時間，不過他很想念家、親人，已很久未見女兒，以及要考慮新冠肺炎疫情影響。

據知高雲翔還要辦理一些手續，可能需時2至3周時間。網上有傳董璇知道結果後，高興又傷心。