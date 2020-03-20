灣仔燉湯店試過晚市無客 楊明：撐得住無炒人

控制不到網民罷睇

新劇《機場特警》重見天日，於本月底播出，楊明說一向不覺是倉底貨，公司只是想找個合適時間才推出。現時警民關係緊張，他表示理不到那麼多，拍劇是想帶娛樂給市民。他撐警會否擔心網民發起罷睇？他認為無論罷不罷睇，喜不喜歡睇，他都控制不到，每人有自己選擇，如果不喜歡，或令到他們不開心，可選擇不看。

黃子恆稱工作無影響

孫慧雪表示與黃子恆在劇中演夫妻，預告兩人有激情的咀嘴戲，她當時只用被遮着重要部位。黃子恆早前因捲入桃色風波令形象插水，工作因此大減。他說現在工作正常無影響，最近拍《踩過界II》，不過外面工作就很少，明白現時情况。他與孫慧雪都不擔心警民關係影響劇集收視，稱戲劇世界什麼故事都會有。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com