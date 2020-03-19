木村拓哉密室拍劇 半百臨記除口罩恐播毒 《黑寡婦》避炎全球撤檔

日本確診個案接近1600宗，國民聞「疫」色變，據日本雜誌《週刊女性》報道，木村拓哉主演春季日劇《BG～貼身保鑣》第2季早前到千葉縣某間酒店拍攝一場宴會戲，約50名臨時演員參與演出，他們抵達拍攝場地時，先由工作人員量度體溫，如果超出攝氏37.3度便要離開。

峯岸南「畢業」騷受影響

雖然臨時演員在埋位前都戴上口罩，但當正式拍攝時，必須脫下口罩上鏡，據現場目擊者稱，他們「又戴又除」超過50次，加上室內拍攝，空氣未算流通，假如當中有隱形帶菌者，後果不堪設想；另外，該劇亦曾拍攝一場音樂會戲分，動員多達300名臨時演員，難怪被網民炮轟「收買人命」。

木村拓哉昨日透過微博報告近况：「今天雖然沒有《BG》的拍攝，但是有兩個雜誌的採訪和Gyao視頻的外景，今天也要享受的度過。」並上載他在化妝的照片，由於無法戴上口罩，粉絲都叮囑他要小心避「炎」。

日本女團AKB48成員峯岸南亦受疫情拖累，原定下月舉行3場「畢業」演唱會，將會延期或取消。至於高收視韓劇《梨泰院Class》將於本周末結局，為免粉絲及傳媒聚集，煞科宴將改以非公開形式舉行。

訛傳金宇彬確診

韓國疫情仍未受控，確診個案超過8400宗，昨日在印尼及內地網站瘋傳韓劇《繼承者們》男星金宇彬亦受到感染的報道，由於他曾罹患鼻咽癌，粉絲擔心其抵抗力較弱，於是向事務所查詢，幸好證實只是訛傳，「金宇彬沒有確診，有關報道純屬謠言，多謝大家關心」，才令粉絲放下心頭大石。

另一方面，美國50州全部錄得確診個案，政府限制人群聚集，當地多家戲院商包括AMC、Regal等「將會關門6至12個星期」，荷李活首當其衝，繼《007：生死有時》（No Time to Die）、《狂野時速9》（Fast & Furious 9）及《花木蘭》等先後宣布延期上映，史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）主演Marvel超級英雄片《黑寡婦》，原定5月1日全球同步公映，如今亦只能無限期押後。

由於《黑寡婦》是Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第4階段的首部作品，如果延期勢必打亂往後部署，因此有網民推測，《黑寡婦》或將接收下一部電影《永恆族》（The Eternals）的11月檔期，然後順延下去。

荷李活受影響，其他娛樂工業同樣受挫，包括美國Billboard音樂大獎、英國BAFTA電視頒獎禮、Olivier舞台劇頒獎禮、Glastonbury戶外音樂節，以及滾石樂隊（Rolling Stones）的北美巡迴演唱會等，分別宣布延期或取消。

愛瑪史東婚禮延期

疫情不單影響歌影視界「錢」途，就連藝人私生活亦遭波及，金像影后愛瑪史東（Emma Stone）去年12月跟綜藝節目《Saturday Night Live》監製Dave McCary訂婚，原定本周末在洛杉磯舉行婚禮，請柬亦已寄出，如今亦只好延期。

湯漢斯報告隔離生活

上周宣布確診的63歲金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）夫婦，出院後繼續留在澳洲作家居隔離，昨日透過社交媒體向粉絲報告最新情况，笑言跟妻子麗達韋遜（Rita Wilson）玩啤牌解悶，結果連輸6次；他又上載一部印有「冠狀」字樣的古老打字機照片，聲稱這是他的最愛，今次亦有隨行，似在暗示自己把病毒由美國帶到澳洲。

至於另一受感染男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）亦更新近况，自稱受到湯漢斯啟發，所以主動公開確診一事，又坦承感染新冠病毒後，一度擔心會令哮喘復發。