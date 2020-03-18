【開箱】美國票房無運行 《獵逃生死戰》《喋血戰士》在港尋生機

疫情爆發 票房急跌

上周五美國有3齣新片上映，包括驚慄片 《獵逃生死戰》（The Hunt）、《狂野時速》雲狄素（Vin Diesel）主演的動作片《喋血戰士》（Bloodshot），以及《想更認識你》導演歐文兄弟（Andrew and Jon Erwin）根據真人真事改編的福音新片《I Still Believe》；結果3片都不敵映期踏入第2周的彼思動畫《1/2的魔法》，雖然後者頗獲好評，但票房表現亦未如理想，上映10日，累收剛過6000萬美元，對比過往彼思受歡迎的動畫，早就衝破億元大關。至於3齣新片首周末票房，《喋血戰士》成績最好，但以雲狄素的號召力，上畫3日也僅收917萬美元，足見當地電影市道如何急速下滑。《獵逃生死戰》首周末累收530萬美元，反而講述歌手Jeremy Camp明知女友患上絕症仍堅持結婚的《I Still Believe》，獲得不少觀衆支持，3日收910萬美元，以輕微差距敗在《喋》片手下。

富豪貴族操控獵人遊戲

《獵逃生死戰》和《喋血戰士》其實已安排在港上映。前者緊貼美國映期明天在港開畫；故事講述12人互不相識，因為神秘獵局聚首一堂，繼而發現背後有6名喪心病狂的富豪貴族操控，以獵人為樂，大玩血腥遊戲。神秘女子Crystal決定反客為主，直搗話事人的獵殺核心，怎料黑幕愈揭愈多。

看故事大綱會發現此片是《國定殺戳日》的「親朋戚友」，事實上《國》片的積遜布林（Jason Blum）同時是《獵逃生死戰》的監製。片中也不乏明星，《擊情》金像影后希拉莉絲韻（Hilary Swank）扮演話事人，飾演Crystal的是《GLOW：華麗女子摔角聯盟》女主角碧蒂芝平（Betty Gilpin）。另外，《極限挑機》愛瑪羅拔絲（Emma Roberts）也有份演出一角。

漫畫改編 反恐戰將死而復生

《喋血戰士》則走科幻動作片路線，講述美軍反恐精英戰將雷基域臣（雲狄素飾）殺敵無數，卻在一次行動遭突襲命送沙場。神秘軍事組織RST令他復活，清洗並重塑他所有記憶，全身細胞改成納米戰甲，更擁有自癒能力，成為RST的終極武器。難辨真實及幻覺的阿雷最終決定脫離組織，再披戰甲以暴制暴，借助「不死之軀」了解箇中陰謀。

《喋血戰士》改編自漫畫，據悉原創者讀了一篇關於納米戰甲的雜誌文章後，創造出角色。導演戴夫韋信（Dave Wilson）雖然首次當劇情長片的導演，但有拍預告片、廣告及做視覺特技的經驗。《喋》《獵》兩片能否吸引香港觀衆入場，做出比美國本土更好的成績，大可拭目以待。

《獵逃生死戰》上映日期：3月19日

《喋血戰士》上映日期：3月26日