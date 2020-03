【開箱】美國票房無運行 《獵逃生死戰》《喋血戰士》在港尋生機

疫情爆發 票房急跌

上周五美國有3齣新片上映,包括驚慄片 《獵逃生死戰》(The Hunt)、《狂野時速》雲狄素(Vin Diesel)主演的動作片《喋血戰士》(Bloodshot),以及《想更認識你》導演歐文兄弟(Andrew and Jon Erwin)根據真人真事改編的福音新片《I Still Believe》;結果3片都不敵映期踏入第2周的彼思動畫《1/2的魔法》,雖然後者頗獲好評,但票房表現亦未如理想,上映10日,累收剛過6000萬美元,對比過往彼思受歡迎的動畫,早就衝破億元大關。至於3齣新片首周末票房,《喋血戰士》成績最好,但以雲狄素的號召力,上畫3日也僅收917萬美元,足見當地電影市道如何急速下滑。《獵逃生死戰》首周末累收530萬美元,反而講述歌手Jeremy Camp明知女友患上絕症仍堅持結婚的《I Still Believe》,獲得不少觀衆支持,3日收910萬美元,以輕微差距敗在《喋》片手下。

富豪貴族操控獵人遊戲

《獵逃生死戰》和《喋血戰士》其實已安排在港上映。前者緊貼美國映期明天在港開畫;故事講述12人互不相識,因為神秘獵局聚首一堂,繼而發現背後有6名喪心病狂的富豪貴族操控,以獵人為樂,大玩血腥遊戲。神秘女子Crystal決定反客為主,直搗話事人的獵殺核心,怎料黑幕愈揭愈多。

看故事大綱會發現此片是《國定殺戳日》的「親朋戚友」,事實上《國》片的積遜布林(Jason Blum)同時是《獵逃生死戰》的監製。片中也不乏明星,《擊情》金像影后希拉莉絲韻(Hilary Swank)扮演話事人,飾演Crystal的是《GLOW:華麗女子摔角聯盟》女主角碧蒂芝平(Betty Gilpin)。另外,《極限挑機》愛瑪羅拔絲(Emma Roberts)也有份演出一角。

漫畫改編 反恐戰將死而復生

《喋血戰士》則走科幻動作片路線,講述美軍反恐精英戰將雷基域臣(雲狄素飾)殺敵無數,卻在一次行動遭突襲命送沙場。神秘軍事組織RST令他復活,清洗並重塑他所有記憶,全身細胞改成納米戰甲,更擁有自癒能力,成為RST的終極武器。難辨真實及幻覺的阿雷最終決定脫離組織,再披戰甲以暴制暴,借助「不死之軀」了解箇中陰謀。

《喋血戰士》改編自漫畫,據悉原創者讀了一篇關於納米戰甲的雜誌文章後,創造出角色。導演戴夫韋信(Dave Wilson)雖然首次當劇情長片的導演,但有拍預告片、廣告及做視覺特技的經驗。《喋》《獵》兩片能否吸引香港觀衆入場,做出比美國本土更好的成績,大可拭目以待。

《獵逃生死戰》上映日期:3月19日

《喋血戰士》上映日期:3月26日