湯漢斯夫婦出院續隔離 「死侍」夫婦捐780萬 《雷神奇俠》艾迪斯艾巴最新確診

現年63歲的湯漢斯偕同齡妻子麗達韋遜（Rita Wilson）到澳洲拍攝「貓王」傳記片期間，證實患上新型冠狀病毒肺炎，上周送往昆士蘭的黃金海岸大學醫院接受隔離觀察，相隔5日之後，其子Chet Hanks昨日透過社交媒體上載短片，證實父母已經出院的好消息：「他倆出院後，目前正自我隔離，我跟大家都放心了。」

《權力遊戲》挪威演員中招

同樣確診的藝人還有曾獲選為全球最性感男星的47歲艾迪斯艾巴，昨日透過社交媒體自爆不幸消息：「今早得悉病毒測試結果呈陽性反應，雖然我沒有明顯病徵，亦沒有感到不適，但仍會盡快自我隔離，並隨時向大家匯報最新進展。」艾迪斯發言期間，妻子Sabrina一直陪伴在側，顯得憂心忡忡，據他表示，其妻的檢測尚未完成，暫時未知有否交叉感染。

另一方面，美劇《權力遊戲》挪威演員Kristofer Hivju，跟聲演《魔雪奇緣2》女星Rachel Matthews同日亦確診，但不幸中之大幸是，擔任《全美一叮》評判的德國名模Heidi Klum、其夫婿兼搖滾樂隊Tokio Hotel結他手Tom Kaulitz，以及Marvel超級英雄片《上氣》導演達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）的病毒測試結果，均呈陰性反應，總算令粉絲鬆一口氣。

Gaga捐化妝品生意利潤

為了對抗日益嚴峻的疫情，「死侍」賴恩雷諾士跟《花邊教主》妻子碧琪麗芙莉（Blake Lively）昨日宣布，合共捐出100萬美元（約780萬港元）予美加慈善組織Feeding America及Food Bank Canada，為受疫情影響生計的弱勢社群，提供生活援助。賴恩雷諾士行善不忘搞笑，呼籲群眾關注被隔離人士，卻點名「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman），並留下對方的電話號碼，當然，部分數字以表情符號代替。

《22世紀殺人網絡4》停工

另外，男歌手Justin Timberlake和《歌舞青春》女星雲妮侯堅絲（Vanessa Hudgens）亦分別表示會援助不同的食物銀行及慈善機構；百變天后Lady Gaga則會把旗下的網上化妝品生意過去數周的百分之二十利潤，捐給紐約和洛杉磯的食物銀行。

新冠病毒不單令演員「中招」，更令整個行業陷入停擺，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）主演電腦遊戲改編拍成電影《Uncharted》，原定下月在德國開鏡，如今無限期停工；奇洛李維斯（Keanu Reeves）本月初到柏林取景拍攝的《22世紀殺人網絡》第4集亦面臨同一情况，美劇《雪花高離奇命案》第4季等亦復工無期。

另一方面，為響應美國政府的防疫工作，當地多家戲院商包括AMC等「將會關門6至12個星期」，防止人群聚集，增加傳播風險。

至於內地自農曆新年開始停業的院商，近日有復工迹象，據報道首先開業的是烏魯木齊一家大型戲院，可惜門庭冷落，群眾依然卻步。