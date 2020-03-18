大馬鎖國兩周 劇組臨急遷徙 蔡卓妍關智斌夤夜「走難」

娛樂組

Kenny和阿Sa前晚在Instagram上載執行李「走佬」片段和相片。照片中的Kenny推着大堆行李離開酒店，一臉無奈，他還自封「午夜狂斌」。Kenny透露前晚7時仍在煲劇，8時則排隊買口罩及洗手液，9時歎晚餐，10時看新聞後收到通知，11時立即收拾行李，到凌晨零時上車。同劇的何佩瑜則上載車上的「走難」照片，說晚飯歎紅酒中，9時半接到通知，10時回酒店收拾行李，兩小時後齊齊上車離開。

凌晨4點半抵「第二個地方」

有份「大遷徙」的阿Sa表示，前晚在一小時內冲涼及執行李，衫沒摺就放入行李篋，所以全部人的行李都多了一倍，然後夤夜去第二個地方，感覺似走難。她稱髮型師更開玩笑說，大家已成為生死之交。大隊趕到去「第二個地方」已是凌晨4點半。她收到好多朋友的短訊後表示，「你哋唔使擔心，我唔會出街，成隊拍攝crew都會盡量唔出街」。阿Sa說這陣子洗手的次數是人生之冠，洗手到有少少甩皮。阿Sa又提醒大家不要鬆懈，保護好自己就是保護別人。據了解劇組已離開吉隆坡，到下一個地點拍攝。除了Kenny、阿Sa、何佩瑜之外，羅家英和陶大宇也有份演出《女法醫JD》。

容祖兒周柏豪雲頂騷延期

容祖兒原定周六（21日）在大馬雲頂開騷，現延至今年10月24日（星期六）舉行。祖兒稱演唱會「擇日重賽」，希望到時見到大家健康、開心。她由倫敦返港便在家隔離，每天早睡早起，整個人很精神，更親自炮製pancake早餐。

周柏豪與吳若希原定下月25日在雲頂舉行演唱會，昨日也宣布延期，「和團隊商議後決定將演唱會延期，為大家造成不便，帶來麻煩，深感抱歉。感謝大家的支持和愛護，但同時我也有責任去保障所有人的安全和健康。希望我們能夠戰勝疫症病毒，盡快回復正常生活，加油。再次的抱歉，感謝體諒」。柏豪本月14日曾到大馬宣傳演唱會，惟疫情嚴峻遂取消活動，最後閉門隔着屏幕跟粉絲見面。

大馬歌手黃明志擔心回不了家

另一方面，身在台灣工作的黃明志透露，原本要返大馬拍電影與宣傳歌曲，現在所有工作叫停，「影響最大是我擔心回不到馬來西亞，因為我人現在台灣」。對於大馬封關，他認為聽來是一個較好的策略去應對疫情，之前聽到太多很奇怪方式。他的家人住在馬來西亞麻坡，當地比較少人，所以他不太擔心，但也提醒家人盡量少出外。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com