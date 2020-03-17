【開箱】《好狗特攻隊》韓式親子戲 李聖旻伙拍警犬勇救熊貓

頭部重創後能與動物溝通

《好狗特攻隊》講述中韓兩地為慶祝建交25年，中方安排明星熊貓「明明」到韓國親善訪問。飾演韓國情報局探員的李聖旻，被指派保護國寶。殊不知熊貓一抵埗即遭被恐怖分子綁架，李聖旻在追捕過程中頭部受重創，醒來後發現自己可與各式動物溝通。於是李聖旻帶着熊貓綁架案唯一目擊者警犬「阿里」，四出蒐集情報，並一起對付恐怖分子，救回熊貓。

由於戲中出現大量動物，故找來多名韓星替動物配音。《瘋騷小男人》申河均聲演警犬阿里，《鬼怪》劉仁娜為熊貓「明明」配音，其餘「獻聲」的韓星還包括《上流寄生族》李姃垠和李善均、《皇后的品格》金守美及《新紮散仔》李順載，他們分別聲演猩猩、山羊、鸚鵡與倉鼠。當中劉仁娜表現最為突出，將明星熊貓「明明」可愛及嬌生慣養的一面表露無遺。

富教育意義 宣揚愛護動物

為了拍攝人與動物溝通的場面，電影運用不少CG特效。演員要對着穿上「藍衫」的特技演員做戲，運用想像力再配合動物模型拍攝。雖然戲中動物場面都十分真實，但效果未算最佳，尤其是配上人聲之後，不時出現不協調情况。

《好狗特攻隊》最大賣點是道出要愛護動物，人類經常以自己的角度看待動物，例如「強迫」鸚鵡說話，可曾想過鸚鵡不喜歡說人話？又例如不少人飼養倉鼠時，會放一個滾筒給牠當玩具，可有想過牠長時間「跑步」會很累？此外，李聖旻在任職獸醫的妻子過世後，對所有動物均十分反感；被迫跟警犬「阿里」相處，卻終明白動物是人類最好的朋友，甚至甘願捨命相救。

此片雖然富有教育意義、配音生動有趣，李聖旻的演技亦恰到好處，可惜劇情較平淡，笑料亦略嫌不足，難怪該片今年1月在韓國上映，累計只有60.2萬人次入場，距離240萬人次的收支平衡點，仍需努力。

上映日期：3月19日