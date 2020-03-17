父母大仔輪流隔離 森美嘆命苦：何時才能一家團聚

記者：陳釗

森美昨日回電視城開工，他笑稱沒想到近排咁「黑仔」，他說：「父母才隔離完不久，又到兒子，其實我日前剛從加拿大回港都還沒見過父母，正自我隔離，打算等到下星期夠14日，兒子剛好回到港，便一家團聚，現在兒子自英國回港又要隔離兩個星期，這樣梅花間竹，真的不知何時才能一家團聚，現在唯有靠電話聯絡。」

應付考試錯過限期

森美坦言憂心，兒子原本前日回港，可是對方為應付考試，主動提出想留低上堂，作為爸爸見到兒子那麼好學，當然尊重他的決定，於是改遲一個禮拜的機票，但沒想到過了沒多久，便疫情大爆發。幸好早一個月前，他發覺英國開始有確診，已寄了些口罩過去，森美說：「兒子試過在網上都訂不到，不過他住在郊區，見牛多過見人，所以我都不是太擔心，只是擔心他往倫敦。」

對於英國有學者倡議「群體免疫」防疫，表示讓六成國民染病產生抗體，言論惹各界非議，森美表示可能大家做法不同，他不是專家不知道。會否因此更擔心，暫時不讓兒子再回英國？森美說視乎情况再考慮，他有朋友在當地出現發燒咳嗽症狀，醫院叫看私家醫生，但私家醫生已掛不到號；亦有當地人抗拒亞洲人面孔，有朋友在當地小鎮購物時沒戴口罩，遭人大聲喝罵不想見到新型冠狀病毒，快回家。

張兆輝急召子女回港

張兆輝（輝哥）一對子女也在英國讀書，輝哥大仔為考試，原本計劃復活節假期跟妹妹留在英國暫不回港，以免回英國時要隔離，張太也安排子女此期間在英國的生活安排，並有監護人照顧。

不過英國的疫情嚴峻，輝哥上星期決定急召子女回港，兩兄妹已訂了19日經法蘭克福回港的機票，也準備回港要家居隔離。輝哥聽聞現在的經濟客位票價要港幣二三萬，但只要他們早日回港才安心。

張太爆老公連日為在英國的子女緊張得失眠，跟女兒通電話聽到她聲沙，眼睛發炎令他好擔心。輝哥稱子女回港在家隔離問題不大，只要可以上網，屆時一家四口可以更多時間相處。

梁芷珊更新倫敦情况

梁芷珊的17歲女兒羅樂桐（Eily）在英國求學，2月底她到倫敦照顧女兒。連日來她在facebook上載相片及帖文，提及當地有關新冠肺炎的報道。她在倫敦做足防疫，外出戴口罩、眼罩及帽，補購物資要減少為一星期一次，形容出街似「衝鋒陷陣」，要帶齊用品裝備，回家要由頭到腳洗一次。她沒打算提早於周四（19日）趕回港，因一早買了4月的回程機票。

崔碧珈美國回港預被隔離

此外，崔碧珈早前到美國洛杉磯工作，卻因新冠肺炎令工作取消，她慶幸在當地報讀的電影訓練如常上堂。崔碧珈計劃下周回港，遇上新政策實施，周四（19日）起由美國抵港者須接受強制家居檢疫，她有心理準備回港後要家居隔離14天，其間她打算睇劇本及自我訓練。