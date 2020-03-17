謝安琪讚老公今年選對生日禮物

謝安琪表示老公張繼聰的電影工作也受影響，有很多之前安排好的都要延遲，唯有耐心等候。幸子女很懂得自娛，停學也不覺悶，經常想一些新遊戲出來玩，「我會揀不消耗體力的才參與，如子女要扮醫護人員，我就會扮傷者在一邊休息，較身體力行的就爸爸做，我在一邊影相，用另一方式參與」。

她透露正日生日當晚，老公訂了她喜歡的餐廳，二人世界；張繼聰送什麼生日禮物給她？她說：「今次叻喇！他知我喜歡影相，多年前送了一部單鏡反光機給我，可能他想我在事業有新突破或轉行，買了一部很複雜的相機，重到我沒辦法拿出街用，益了他自己，我覺得可能是一個策略，買不適合我的禮物，其實是自己用；今年他就買了一部易用、輕便和高性能的相機給我，可以影子女、狗仔和家中的花花草草陶冶性情。」

祝福古巨基榮升爸爸

謝安琪說與古巨基有很多共同朋友，知道基仔榮升爸爸。十分替對方開心，已透過朋友送上祝福，「感覺基仔是一個大細路，但他很懂得和別人溝通，亦很溫柔，相信他很懂得和BB傾偈，會是一個好爸爸」。

記者：林祖傑