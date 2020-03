【開箱】香港反修例示威受關注 《西部世界3》今日首播

新角色影響Dolores

今年1月,《西部世界3》的預告片段相當耐人尋味,細數虛實交錯的世界大事,打頭陣的正是有關香港去年的反修例社會運動,熒幕顯示出「2019年6月12日,分歧:香港——政治動盪,大規模抗議」等字眼,之後還有去年12月的總統特朗普彈劾案;未知來到真實世界的Dolores,是否也會捲入這連串政治事件中。

今季將有新角色加盟,就是《絕命毒師》艾朗保羅(Aaron Paul)扮演的Caleb;他在預告片段說這世界看似不錯,但已從內部開始腐化,如果想繼續活下去,必須找出真實的東西,畫面緊接全新造型的Dolores出場。《西部世界》的創作人莊拿芬路蘭(Jonathan Nolan),亦即《潛行凶間》導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)的胞弟接受傳媒訪問時曾表示,Caleb的出現會對Dolores有深遠影響,將會挑戰她對於人的觀念,衝擊她的思想。

合共8集 獅城取景

另一新加盟的角色,是《黑天鵝》法國男星雲遜卡素(Vincent Cassel)飾演的Serac,暫時劇組對這角色透露得不多,但從預告片段所見,他跟《撞車》女星丹迪紐頓(Thandie Newton)飾演的機械人Maeve應該站在同一陣線。

Dolores等機械人在首兩季都困在園區,來到第3季終於來到人類的世界,跟製造他們的人正面交鋒。今季合共8集,比之前少兩集;另外,今季到新加坡取景,在視覺上有不同風格。至於宣傳語句說Free Will is not Free,是述說機械人得到自由意志卻必須付出代價嗎?