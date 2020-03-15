【開箱】湯漢斯的朱古力、Wilson與棒球金句

人生就像一盒朱古力

湯漢斯夫婦確診新冠肺炎後，在澳洲昆士蘭被隔離，流落異鄉，還要住院，確實不好受；諾亞在節目開首就感嘆現年63歲的湯漢斯經歷了太多，他所指的其實是湯漢斯銀幕上角色：打過二戰的上尉（《雷霆救兵》）、幾乎墜機最後緊急降落紐約哈德遜河的飛機師（《薩利機長：迫降奇蹟》），其實還有被海盜挾持的船長（《盜海狙擊》），以及滯留美國機場的異鄉客（《機場客運站》）。「真替他難過；但同時他不該讓人碰他的朱古力，這也許是其感染的原因！」諾亞所說的這一句，其實來自湯漢斯再度在奧斯卡稱帝的得獎作品《阿甘正傳》，主角阿甘最愛說的金句：「人生就像一盒朱古力，你永遠不知道會得到什麽。」這同時也是網民戲謔湯漢斯最多的一句電影對白，笑他「不知得到什麽？原來是新冠肺炎」。

Wilson是排球朋友與老婆

湯漢斯在《劫後重生》飾演的Chuck，是快遞公司職員，飛機失事，流落南太平洋荒島；某天排球染了他的血掌印，畫成人臉，Chuck為它取名Wilson，並視之為朋友，經常傾訴心事，一人一波相處數年最終分離；對於湯漢斯要隔離14天，諾亞想起《劫》片並笑言，「他早已習慣獨自跟Wilson困在一起，所以他會很好的」，又是一語雙關，因為Wilson正好也是湯漢斯太太麗達韋遜（Rita Wilson）的姓氏。雖然在清談節目被講足整晚，但麗達十分看得開，更在諾亞的Twitter留言感激他提供了全日最佳的笑料。

金句王棒球教練

事實上湯漢斯入院隔離後第2次在社交網留言，也提及舊作《驕陽歲月》的金句「棒球裏沒有哭泣」。片中講述二戰時候男子都當兵在外，於是有人推動組織女子棒球聯盟賽，本來只是相夫教子的女士，變身職業棒球員。湯漢斯飾演教練Jimmy，本是大聯盟的球星，卻因傷患提早退役。他自覺廢人又心有不甘，經常酗酒，也看不起女子棒球員，及後看到她們的潛能才慢慢改變。其中一幕，隊中球員犯錯，然後落淚，Jimmy怪責她之餘，更怒哮「棒球裏沒有哭泣」，意指面對批評受到挫折，必須堅強起來；其後不少人把句子延伸到不同範疇，但大意都是別當懦夫。

《末路狂花》珍娜戴維絲（Geena Davis）在《驕》片飾演才華橫溢的女主角Dottie，準備回家相夫教子，Jimmy勸她留在棒球隊，但Dottie以打波「太辛苦」來推搪。Jimmy又再爆金句：「如果打棒球不是很艱辛，每個人都會做得到；艱難，才彰顯它的偉大。」