荷李活停擺 《小魚仙》《小飛俠》復工無期 Heidi Klum發燒咳嗽疑感染

現年46歲的德國名模Heidi Klum，原定本月10日（周二）為美國NBC電視台錄影《全美一叮》第15季節目，臨時因病缺席，當時電視台發言人解釋她只是患上「普通感冒」，相隔4日之後，她終於透過社交媒體上載短片，以微弱而沙啞的聲線向超過700萬名追隨者透露真正原因。

Heidi求檢驗不果 《全美一叮》停廠

「我開始發冷，然後發燒，咳嗽並流鼻水……我希望這是普通感冒而已……我想接受新冠病毒測試，已見過兩名醫生，但都無法如願。」Heidi Klum雖然臥病在牀，仍不忘關心粉絲：「如果大家感到不適，便應留在家中。」根據世界衛生組織（WHO）公布14項典型徵狀，包括發燒、咳嗽、鼻塞及喉嚨痛等，卻未有提及流鼻水的情况。

《全美一叮》暫時停廠，身為荷李活最大電影公司的迪士尼，情况更加惡劣，繼日前舉行《花木蘭》英國首映禮，突然宣布此片全球撤檔後，尚餘9日便在倫敦開鏡的另一真人版電影《小魚仙》、《小飛俠》（Peter Pan & Wendy）、《豆釘小靈精》續集《Shrunk》，以及《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）重拍1940年代驚慄片《玉面情魔》（Nightmare Alley）等，全部拍攝工作都緊急煞停。

各台相繼停工 《魔雪奇緣2》提前上架

事實上，面對嚴峻疫情，加上戲院商限制入場人數，就算電影如期開畫，恐怕亦淪為「炮灰」，說的是本月13日（周五）在美國上映的3齣新片，包括「大隻佬」雲狄素（Vin Diesel）主演《喋血戰士》（Bloodshot）、驚慄片《獵逃生死戰》（The Hunt），以及愛情片《I Still Believe》，票房難免受創。

電視劇集同樣受到重創，串流平台Netflix的《怪奇物語》第4季、Apple TV+的《晨間直播室》第2季，以及ABC電視台最新一季《醫人當自強》等相繼停工，如果疫情持續，恐怕觀眾即將無劇可煲。

美國多個州政府陸續宣布停課，串流平台Disney+今日開始播放動畫電影《魔雪奇緣2》，比原定計劃提早數個月，好讓兒童留在家中，亦不至百無聊賴。