唔覺周星馳有緋聞女友 田啟文：佢怕黑要攬住我瞓

田啟文的工作也受新冠肺炎影響，原本這段時間前往橫店拍王晶的《倚天屠龍記》，但所有人開工前要在影城指定地方自我隔離一星期，王晶有見及此，暫時停工，所有人已返港，待疫情緩和才復工。

金像獎頒獎禮未有方案

問到金像獎頒獎禮最終決定以什麼形式舉行？身為金像獎董事局的他表示很頭痛，籌委會不停開會，但到目前為止仍未有妥善方案，「主席爾冬陞負責製作組，他較辛苦和頭痛。（5月能否舉行？）未知，想過延至8月，但明年金像獎40周年會大搞，不想太接近，無論怎樣也會舉行。（會否閉門舉行？）考慮中」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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