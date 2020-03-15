參演《獅子山下2020》有得着 鄭敬基瞓有味劏房體驗基層辛酸

鄭敬基參演的「日照太短」是港台外判製作，他稱由合作演員到幕後團隊也是首次合作，導演與編劇的仔細程度令他驚訝。57歲的他試造型時，被導演嫌外形太𡃁仔，他笑說：「我感恩父母給我很好的皮膚，所以化妝時要加斑。」過往TVB拍劇未必有人詳細講故事，演員靠直覺演出，有時會變不連貫。今次他拍《獅子山下2020》，感驚訝是團隊做充足的資料蒐集，原來住劏房的水電費好貴，做保安員偷時間頂更，但又不能超過申請公屋資格，其間家庭成員有增減又增變數，好多疑問令主人翁變得複雜。有人會以哭鬧為捷徑上樓，反映這制度的漏洞。

劇中父子情感人

此劇在土瓜灣的舊樓拍攝，鄭敬基稱見識過不同類型劏房，住二樓的不能開窗，因為外面全是樓上掉下來的垃圾堆，有漏水的，也有離遠已聞到味的劏房。合作過程中，他跟一班年齡不超過30歲的工作人員相處，提到買樓話題給他啟發。他說：「以前這行業興旺，大家不停接Job搵錢供樓。今次我跟他們提起買樓，竟然無人要買樓，原因是不想被揸住條頸。原來縛手縛腳的生活方式是自己造成的。」

鄭敬基的角色處境慘，遭遇困難但又不是別人想像的慘情，每個人有方法做好些。鄭敬基也回想童年，說家境不算窮，可以用豐富形容，但當年父親情願返工做生意，也不會為家庭犧牲時間。劇中的父與子，收入僅夠生活開支，但父親會抽時間陪兒子種盆栽。故事好感人，反映現實之餘，最後也有希望。

關注基層真正需要

鄭敬基說：「我以前太幸福，就是那些在外國讀完書返港，我的世界好脫節，但去年6月開始的社會運動，令我醒覺。過往睇電視求娛樂，想開心笑笑，但這個時代大家更關注基層真正需要，還有人與人之間的關係。現在我出街也會多帶5個口罩給前線工作者。我覺得比以前更需要港台這些有好內容的節目，就算對政治不敏感的人，也需要知道民生。香港人以前搵食最重要，最叻轉膊，不想被搞亂。不過，過去大半年是轉不到了，因為政府沒有照顧大部分人的需要。」

「政治氣候令人好驚」

在獅子山下生活，鄭敬基從《獅子山下》的歌詞感受到時代的變化。他哼出兩句歌詞「同舟人 誓相隨 無畏更無懼」，說以前獅子山下生活環境更差都是貧窮問題，香港精神總會捱過去，而顧嘉煇作曲，黃霑填的詞，最後也是一個好的完結，所以是「無畏更無懼」。不過，現在再唱這句歌詞是更困難，因為這時代要顧慮的不單止沒有了工作，走在前線的甚至有生命危險，這些問題要誠實面對，政治氣候令人好驚。

香港人醒目自救

「我覺得現在的獅子山下除了社會因素，也有政治因素與國際因素，香港的獅子山下變得國際化，不單是香港人的事情。若只站在角落，就好似住劏房一樣，永遠都會好慘，直至有人伸出援手。在管理這樣差的環境下，香港人好醒目變得好快，Be Water自救。」

鄭敬基早已移民加拿大，回流返港生活，他理解有人會質疑他所說的是風涼活，因為他有退路，他亦不介意別人的說話。

鄭敬基說：「我個心掛住香港，無論去到哪裏也可以為香港發聲。以前的藝人，社會責任是提供娛樂，簽個名或合照令人開心。不過，這個年代藝人變得好被動，沒有了影響力更不再發光。這陣子藝人主動買口罩，捐錢的善舉不及義工團體，自己還可以做什麼？我希望有生之年可以make a difference。」

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

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