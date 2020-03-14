首度合作默契十足 陳煒譚俊彥搣唔甩戲癮

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

譚俊彥與陳煒首次合作演出《法證先鋒IV》，在劇中發展一段成熟的戀愛，除跳舞及攬住碌地逃避汽車爆炸外，兩人沒有更親密的鏡頭，全憑內心戲感動觀眾。兩人均表示沒有難度，而且演得十分自然，一個眼神已清楚對方想怎去演，第一次合作，感覺很舒服。

陳煒為掌握角色到實驗室上堂

陳煒表示演繹法證人員最難是背很多化學名詞，又要在實驗室上堂，學習怎樣操作儀器，她說：「手勢和名詞都不能出錯，一定要好熟和表現得很專業，這就是難度。」譚俊彥稱演過多次警察角色，所以沒什麼難度，笑言以前演普通警察，現在升級演高級督察，打戲都交由飾演下屬的朱晨麗負責。

譚俊彥：有聲音說不應由我演出

儘管演戲多年，要演好每個角色總有一定難度，他們雖表示拍該劇辛苦程度比不上古裝劇《包青天再起風雲》及《宮心計2深宮計》，但也稱以時裝劇而言，《法證IV》拍得算辛苦，因相隔多年以全新組合演出該劇第4輯，已宣布榮休的監製梅小青加入很多新元素，包括有很多新鮮畫面。譚俊彥說：「航拍鏡頭好難，花了很多時間，拍攝時間亦相對較長，加上用到電影器材拍攝，小青姐要求出來質感如美劇，在短時間要拍很多集，比拍電影辛苦，不過很滿意成果。」首次與小青姐合作，他衷心多謝對方給予此機會，他說：「小青姐看過劇集《天命》就決定找我演出，但當時有聲音說不應由我演出，怕影響小青姐的金漆招牌，又不知剛回港的我是什麼人。最後出來的效果大家都滿意，起碼無搞垮件事。」

稱《法證IV》帶出正面信息

陳煒繼劇集《宮心計2深宮計》再次與小青姐合作，她表示當年拍該劇真的很辛苦，但亦感謝對方大膽起用她，所以今次再跟小青姐合作，真的感到很開心。兩人齊聲表示，最開心是《法證IV》帶出很正面的信息，譚俊彥說：「劇中角色黑白分明，沒有灰色地帶，好人就是好人，壞人就是壞人。」陳煒說：「劇中能看到執法人員很專業的一面。」

讚湯洛雯臨危受命衝破壓力

演員付出過努力，當然希望劇集盡快播出，但因「安心事件」，黃心穎戲分全刪，要由湯洛雯頂替，重拍又要花上一段時間，當中對譚俊彥影響較大，他說：「重拍的戲分我比較多，因該角色跟我同住。拍劇這麼久，未試過有這樣的情况出現，最緊要是所有人給予湯洛雯很大的支持。其實無論邊個做，我們都一樣支持，因為是很難的一件事，最後出來的效果大家都是滿意的。」

譚俊彥與陳煒對湯洛雯的表現亦給予高評價，明白到湯洛雯臨危受命一定大壓力，所以重拍時大家都盡力幫，譚俊彥說：「某程度上該角色是為黃心穎度身訂做，因為故事情節不能改，湯洛雯就要演繹那種性格，對她而言，一開始已辛苦，最後她都衝破了，做到『一take湯』，都OK啦！表現絕對及格，每個演員拍一套劇都會學到很多東西，她還有很多進步空間。」

陳煒服裝：MARELLA

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