有了解中對象 陳蕊蕊靠電玩增進感情

陳蕊蕊表示原本報讀插花及戲劇班，可是因疫情停課，最近她集中為4月公演的舞台劇綵排。問到可有擔心舞台劇因疫情取消？她說：「主辦話一定不取消，最多延期，所以都照綵排。」提到她的舊愛金剛主持的旅遊節目成為ViuTV最高收視節目？她反問：「係咩，什麼台播？我無留意，唔會刻意不睇，有時間都會睇。」

鄧洢玲按摩店生意大跌

鄧洢玲最近忙於照顧年邁愛犬，又要在逆市中拯救投資的按摩店生意，「明白大家不敢出街，生意當然差，跌了70%，現在最少蝕5位數，失去遊客生意，幸還有班熟客支持，始終舖頭有好多員工，我們不要求員工放無薪假，只是每人減少工時，共渡時艱」。她透露已親自寫信申請減租，大讚業主有人情味，讓租戶有商量空間，「起碼未絕望，我見銅鑼灣好多吉舖，自己都有點擔心，現在要靠打機減壓」。

記者：鍾一虹