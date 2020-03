湯漢斯夫婦面對確診隨遇而安 導演隔離 梁朝偉新片《上氣》停工

現年41歲的《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)美國導演達斯廷卡頓,曾執導《玻璃城堡》及《以公義之名》等片頗獲好評,去年被Marvel賞識,邀請他執導新片《上氣》;除了梁朝偉外,加籍華裔男星劉思慕擔正演「上氣」,《我的超豪男友》奧卡菲娜(Awkwafina)亦有份演出,並於今年2月在澳洲開鏡。

主要攝製組停工

根據達斯廷太太Nikki的社交媒體,去年聖誕節曾貼出一家三口的照片,當時她腹部隆起,據悉她最近再添一子。Marvel發給員工的的信件亦表示,達斯廷家中有個剛出生的嬰兒,以目前情况為慎重起見,他決定接受新冠病毒測試,在醫生建議下,正自我隔離。據報達斯廷等候測試結果期間,《上氣》第一組拍攝隊將會暫停,第二組攝製隊則會如常開工,並稱下周二會再公布最新資訊。

《上氣》男主角劉思慕昨日更新社交網表示,主要攝製組要停工數天,因部分人需接受預防措施的測試;他更大讚電影公司在這艱難時刻,夠主動、謹慎及貼心,又說劇組士氣很好,大家將會繼續工作,朝拍齣好電影的目標進發。曾在社交網上載戴口罩自拍照討論新冠肺炎及種族歧視問題並在文尾寫有「#武漢加油」的劉思慕,昨日的帖文不忘提醒大家,「注意安全、洗手,當然,不要種族歧視」。

劉嘉玲:梁朝偉加強自我保護

至於在《上氣》飾演「滿大人」的梁朝偉,暫未知可有受影響,不過其妻劉嘉玲代報說:「他一切OK﹗多謝大家關心!疫情蔓延全球,他會加強自我保護、清潔、消毒,亦希望大家好好照顧好自己,劇組亦加強了防疫措施。」《上氣》原定明年2月上映,如今因疫情而停工,暫未知會否影響拍攝進度。

借《驕陽歲月》對白示意要堅強

同樣身在澳洲為《情陷紅磨坊》導演巴茲雷曼(Baz Luhrmann)有關「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)新片開工的湯漢斯,他與太太日前確診新冠肺炎,正在黃金海岸大學醫院接受隔離及治療,消息傳出後,姬韓遜(Kate Hudson)、莎朗史東(Sharon Stone)、女歌手Gwen Stefani等大批圈中好友留言慰問。同為63歲的湯漢斯夫婦昨早更新社交網,貼出素顏合照之餘,又透露面對隔離生活會順其自然、隨遇而安,「要感謝澳洲這裏所有人非常照顧我們。我們有新型冠狀病毒疾病,正在隔離,以防傳染其他人。有些人可能因此出現非常嚴重疾病。我們隨遇而安。聽從專家建議,好好照顧自己及彼此,這都可以讓我們渡過難關,對吧?」文末湯漢斯還借用舊作《驕陽歲月》(A League of their Own)的對白,「記住,儘管目前出現這一切情况,棒球裏沒有哭泣」。《驕陽歲月》講述二戰期間美國女子棒球聯盟成立的經過及比賽過程,湯漢斯扮演教練,「棒球裏沒有哭泣」正是他訓斥犯錯後落淚球員的對白,實是隱喻必須堅強。