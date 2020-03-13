【開箱】醫療日劇撞正新冠肺炎 田中圭新劇減少醫院實景

為免人群聚集而增加感染風險，日本政府要求演唱會及大型活動取消或延期。電視劇集雖然繼續開拍，然而涉及人數較多或有親密接觸的場面，劇組如何避免演員及工作人員受到感染，仍是一大難題。

木村拓哉新劇避大場面

據日媒報道，將於下月首播的春季日劇，最多大型場面的是「萬人迷」木村拓哉主演的朝日電視台新劇《BG～貼身保鑣》第2季。該劇講述木村拓哉飾演私人保鑣，拚命保護政商界人士，難免出現數百臨時演員的大場面，如今「疫」境當前，為免傳播病毒，電視台急忙修改劇本。

至於《朝5晚9》石原里美主演的富士電視台春季日劇《默默奉獻的灰姑娘：醫院藥劑師的處方》，遇到難題更大。石原里美飾演藥劑師，為了患者健康，不惜一切去了解他們的背景。劇集原定在日本某大醫院取景，開拍前卻被通知禁止拍攝，令到劇組一度陷入困境。

醫院防疫下逐客令

據悉，電視台現已找到另一醫院拍攝，但若疫情持續的話，這家醫院也有可能下「逐客令」，因此電視台決定修改劇本，大幅削減醫院場面，轉移到藥房進行拍攝。

日本電視台向來偏愛拍攝醫療劇，幾乎每季都有同類作品，就以今季為例，包括佐藤健與上白石萌音主演《天堂的天使》、天海祐希的《Top Knife》、木村佳乃與松下奈緒合演《Alive～癌症專門醫的病歷表～》等合共6齣醫療劇。後者原本在神奈川縣橫濱市一間醫院拍攝，由於附近車站人員在本月初確診新冠肺炎，令到劇集一度暫停拍攝，並須轉往另一醫院取景。

提到新劇《默默奉獻的灰姑娘：醫院藥劑師的處方》，電視台昨日宣布《大叔的愛》田中圭將會加盟，扮演石原里美的前輩，是一名資深的藥劑師，是兩人自《朝5晚9》後，相隔4年半再次合作。田中圭表示劇中他經常無視石原里美，「我們是相識10多年的好友，合作當然無問題」。