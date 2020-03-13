湯漢斯夫婦確診新冠肺炎 澳洲拍戲發病 疑攝製隊播毒

世界衛生組織（WHO）昨日宣布，把新型冠狀病毒肺炎列為「全球大流行」。言猶在耳，憑《費城故事》及《阿甘正傳》兩奪金像影帝的湯漢斯在社交媒體撰文，披露夫妻確診過程：「我們感到有點疲倦，就似感冒一樣，身體有點疼痛。麗達不時發冷，亦有輕微發燒，於是接受病毒測試，結果我們都呈陽性反應。目前最需要做的是跟從衛生部門指引，接受隔離觀察。」又不忘呼籲粉絲保重身體。

湯漢斯的29歲兒子Chet Hanks亦證實父母確診，他透過社交媒體上載短片，向粉絲匯報最新消息：「我剛才致電他們，目前情况大致良好，病情並非嚴重，他們不擔心，所以我也不擔心。」

湯漢斯曾患糖尿病

問題是，湯漢斯曾在2003年確診二型糖尿病，麗達韋遜亦於2015年罹患乳癌，如今二人感染新冠肺炎，難免令粉絲擔心他們的抵抗力，是否足以對抗病毒。

《情陷紅磨坊》澳洲導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）上月到昆士蘭籌拍有關「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的未命名傳記片，美劇《箭神》男星奧斯汀畢拿（Austin Butler）扮演貓王，湯漢斯飾演其經理人Colonel Tom Parker，同片還有《蝙蝠俠：黑夜之神》女星瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）等。有影迷擔心病毒已在劇組之間散播。

華納電影公司昨日發表聲明，證實新片現已停工，「我們得悉攝製隊在澳洲黃金海岸進行拍攝前期工作時，有一名工作人員確診，我們將會跟當地衛生部門緊密合作，聯絡所有跟患者有接觸的人。保障職員健康和安全，是我們的首要工作」。

湯漢斯或許跟該名患者接觸後，感染新冠肺炎，然後再傳給妻子麗達韋遜。昆士蘭一名衛生部門人員不點名評論湯漢斯夫婦「中招」，表示目前新增個案，相信由非接觸途徑傳播，「估計他們都是在澳洲以外地區感染，然後把病毒帶到昆士蘭」。

事實上，湯漢斯夫婦抵達澳洲後，經常外出工作，例如麗達韋遜上周曾在布里斯班某酒店內舉行演唱會，又接受當地晨早節目《Today Extra》訪問，主持人David Campbell與Belinda Russell因此需要接受隔離。另一方面，湯漢斯一家曾到黃金海岸的沙灘散步，被網民「野生捕獲」，暫時未知該名男生是否都要隔離。

梁朝偉報平安

湯漢斯夫婦確診後，大批粉絲透過社交媒體留言慰問，圈中好友包括鄉謠歌手Sheryl Crow、《魔鬼怪嬰》女星美亞花露（Mia Farrow）等亦有祝福他們早日康復。

受到澳洲疫情影響，Marvel超級英雄片《上氣》（Shang-Chi: Legend of The Ten Rings），目前亦在當地取景，戲中飾演同名主角的華裔男星劉思慕（Simu Liu）日前在社交媒體上載他戴口罩抗疫的照片，至於扮演「滿大人」的梁朝偉，亦已透過發言人報平安。