日前她在社交網曬傑作,有3兄妹的成長紀錄,又有她跟老公的甜蜜合照,滿載溫馨。Aimee還分享跟囡囡Camilla的小故事,她留言:「『我是一個女人,你的超級力量是什麼!?』我悄悄告訴女兒︰『男孩可以做的一切,我們女孩可以做得更好!』……然後,她向哥哥們挑戰,並對哥哥們說家中的女士們是男士們的老闆,所以我們是爸爸的老闆!哎呀!」

愛妻號的陳豪,當年曾以「She is my Queen!」向Aimee作出愛的宣言,看來他也要對囡囡說:「She is my Boss!」

娛樂組