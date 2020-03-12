林子博太太腫瘤縮細 全家亮相為囝囝圓廚師夢

Shirley精神很好，接受訪問透露完成化療療程，副作用減退，逐漸恢復氣力，早幾日覆診看報告，最開心是腫瘤縮小1點幾cm。她樂觀說：「因為我個案不能做手術，醫生亦不建議我服食某類標靶藥，怕會傷肝，唯有盡量維持現狀，和一家人都保持正能量心態。」新冠肺炎疫情肆虐，她到醫院覆診初時也擔心，做足防疫保護兼勤消毒洗手。

囡囡發燒 黃澤鋒失眠

子博稱今次一家四口亮相是為囝囝卓楠圓夢，他熱愛烹飪，靠上網在YouTube自學，有志成為廚師。節目中他為媽咪炮製富營養的雞胸肉西餐。子博提到因疫情令所有工作均告取消或延期，收入大受影響，但希望跟香港人一齊共渡時艱；他透露稍後為香港開電視主持新節目，正斟洽中，感恩「疫」境中有工開。

節目主持黃澤鋒提起8個月大的女兒熙恩（小黃妃），日前發燒38度，他和太太緊張到失眠；幸好服藥後退燒，身上還長出紅點，原來是出玫瑰疹。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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