何雁詩擔心疫情影響婚事

【明報專訊】何雁詩昨日到電台宣傳新歌《致有夢想的人》，是她離開星夢唱片後，首次以獨立歌手自資推出的作品，花了6位數私己錢，「原本預算5位數可完成，但做歌、拍MV和宣傳費，加加埋埋都幾多開支」。笑她身家豐厚，又有未婚夫鄭俊弘（Fred）供養，花6位數沒難度，她笑說：「當時不是啦！我個銀行戶口左邊第一個數字已愈來愈低，而且現在市道差，大家都養不到大家。」她曾計劃一年推出3首歌，以目前情况，要再視乎首歌反應再應變：「要看能否回到少少本，沒理由蝕住做，我驚做3首歌後銀行戶口燶燶哋，希望將來可以再簽唱片公司。」