《哈利波特》丹尼爾訛傳確診

根據外電報道，一名自稱BBCNewsTonight的社交媒體用戶，偽造網上新聞，「突發消息：丹尼爾域卡夫對於新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，令他成為首名確診的名人」。現年30歲的「哈仔」丹尼爾隨即透過發言人澄清：「報道失實。」不過，在這條假新聞被刪除前，已被762人轉發，迅速成為網絡熱話。

《紐約時報》記者「中伏」

一般網民可能「跟車太貼」，但連《紐約時報》的白宮特派員哈伯曼（Maggie Haberman）、美國政治新聞網站Politico的編務總監霍恩謝爾（Blake Hounshell）等亦相繼「中伏」，先後轉發這宗假新聞，事後只好公開道歉。為免重蹈覆轍，社交媒體如facebook、Twitter及TikTok（抖音）等設法引導網民到美國疾控中心（CDC）網站，索取正確的預防新冠病毒資訊，不過網民對於此舉成效存疑。

至於英國超模娜奧美金寶（Naomi Campbell），則十分重視防疫裝備，日前她出外工作，更新社交網，貼出自己身在機場及在機艙內的照片，卻十分難認出相中人就是她，因為娜奧美的裝備媲美醫護人員，戴上口罩之外，又戴上防護眼罩、手套，白色連身保護衣，外號「黑珍珠」的娜奧美更留言表示「安全第一」。

史泰龍前妻兒子滯留米蘭缺糧

除了英國之外，《第一滴血》史泰龍（Sylvester Stallone）的第2任前妻碧姬尼爾遜（Brigitte Nielsen）前日接受美國清談節目《The Talk》訪問，表示意大利頒布「封城令」後，她的孩子目前滯留米蘭，「我每日都跟他們通電話，當地疫情一日比一日嚴重，么兒到超級市場購物，才發現當地已缺乏糧食」，令她非常擔心。

有「意大利奧斯卡」之稱的大衛獎（David di Donatello Awards），亦受疫情影響，昨日大會宣布延期到5月舉行頒獎禮，提名名單早在上月已經公布，入圍奧斯卡最佳國際電影獎的《The Traitor》獲得今屆最多18項提名，韓片《上流寄生族》將會跟《Joker小丑》及《從前，有個荷里活》等競逐最佳外語片殊榮。

李孝利免收租金助抗疫

韓國疫情同樣嚴峻，為了與民眾共渡時艱，早前已有韓星如Rain、金泰希及全智賢等，主動參加「善良的業主」計劃，減免名下物業的商戶部分租金，樂壇「性感天后」李孝利去年斥資58億韓圜（約3800萬港元），購入首爾龍山區漢南洞某幢大廈，如今她決定免收該物業的商戶一個月租金，獲讚人善心美。

KBS電視台清潔工確診

另一方面，韓國KBS電視台昨日證實一名清潔工人確診，位於汝矣島的製作大樓隨即宣布停工24小時，全面消毒，而跟患者有緊密接觸的11名同事亦已接受檢測。不過，由於該台的音樂節目《Music Bank》最近閉門錄影，粉絲擔心曾出席的歌手有機會受到感染，KBS電視台發言人強調，所有員工都已佩戴口罩和手套，應該不易傳播。