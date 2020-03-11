《花木蘭》毋懼疫情照辦美國首映禮 首輪影評大讚：劉亦菲表現突出

製作費高達2億美元（約15.6億港元）的《花木蘭》，原定本月底作全球同步公映，但因新型冠狀病毒肺炎擴散，為免票房受到拖累，港、台、日、韓等地宣布延期，內地逾7萬間戲院仍未重開，亦變相「停播」，美國則如期上映，前日在加州舉行世界首映禮，「花木蘭」劉亦菲穿著Elie Saab金色低胸長裙行紅地氈，不時向在場記者及圍觀粉絲送飛吻，狀甚風騷。

李連杰父女撐場

戲中飾演皇帝的李連杰，以及扮演將軍的甄子丹亦專程捧場，前者由兩名女兒陪同一起行紅地氈，後者則一家四口亮相，誠如甄子丹所講：「《花木蘭》並非一齣動作片，而是一部家庭電影。」曾為1998年上映動畫版《花木蘭》主角配音的美劇《神盾局特工》溫明娜，這日亦獲邀睇首映，兩代花木蘭更來個「世紀合照」。

首映禮開始前，《花木蘭》導演妮姬卡路帶領全體演員上台，向內地及全球影迷打氣：「我們為中國和世界各地受到疫情影響的每一個人祈禱，我們向抗擊疫情而努力工作的人們致敬，你們就是木蘭精神最好的詮釋。」贏得全場掌聲回應。

甄子丹為女接戲

甄子丹在首映禮舉行前，先接受外媒訪問，自爆為了女兒而接拍《花木蘭》，據他解釋：「我在女兒小時候，陪她看了一遍又一遍迪士尼動畫……當迪士尼電影公司主席Alan Horn致電給我，我以為可以為《花木蘭》唱歌，其後發現此片沒有歌舞場面，感到非常失望，加上當時還有其他劇本，於是想過拒絕，是女兒要我接拍的。」

對於劉亦菲的表現，甄子丹亦讚不絕口：「她非常勤奮，做了很多準備……內地很多演員扮過花木蘭，今次拍攝迪士尼版本，面向全球觀眾，我能想像她肩上承載了多少東西。」

除了甄子丹外，美國綜藝網站The Hollywood Reporter亦在首映禮結束後，綜合入場觀眾的首輪影評，結果讚多過彈，例如洛杉磯影評人協會成員Angie J. Han表示：「《花木蘭》是繼《仙履奇緣》後，迪士尼最出色的真人版電影。」Yahoo娛樂網站節目主持Kevin Polowy亦大讚：「我已看了兩場《花木蘭》，真的非常精彩，也許是迪士尼首部戰爭大片。」《福布斯》影評人Scott Mendelson也認為值得一看：「至少不似《黑魔后2》般嘩眾取寵。」