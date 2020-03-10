《1/2的魔法》美國票房稱冠

【明報專訊】上周五美國新片開畫日，彼思動畫《1/2的魔法》（Onward）可說一片獨大，首周末收4000萬美元成為票房冠軍；不過未知是否受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，據報比去年同期整體票房下跌，《1/2的魔法》也是彼思歷來最差開畫成績之一，跟1995年《反斗奇兵》（2910萬美元）、2015年《恐龍大時代》（3920萬美元）及1998年的《蟲蟲特工隊》（3330萬美元）不相伯仲。雖然票房成績不算標青，但在爛番茄影評網站，《1/2的魔法》獲得超過八成好評。該片由「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）和「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）聲演，故事講述一對父親早逝的兄弟，在細佬16歲生日當天，獲家傳之寶「巫師魔杖」，可以令父親復活24小時。不過他們的半桶水魔法，令翻生父親只得下半身，兩兄弟為了父親能回復完整，展開一段奇情之旅。