具荷拉逝世3個月 胞兄入稟質疑母親繼承權

具荷拉紅顏薄命，遺下大筆遺產，早前有傳她跟嫲嫲感情要好，遺產將由後者分配。事實卻是，根據韓國法律，具荷拉的父母將可均分她的遺產，包括估值11.6億韓圜（約760萬港元）的清潭洞香閨，加上入行至今的廣告、唱片及演唱會等收入，有韓媒估計其身家約50億韓圜（約3270萬港元）。

不過，具荷拉的父親已表明，不會接收女兒的遺產，並把自己所得悉數轉讓予兒子，即具荷拉的胞兄。具父接受韓媒訪問時表示，其妻在女兒未滿10歲時已經離家出走，他只好出外打工掙錢，在家照顧女兒的責任，便落在嫲嫲和兒子身上。

據報具荷拉的母親已經委託律師，證明她有接收女兒遺產的權利。然而具父質疑：「她有什麼資格領取遺產？」具荷拉的胞兄更於本月3日向光州家庭法院提出訴訟，力阻母親繼承遺產。

事實上，具荷拉不單自小失去母愛，近年事業及愛情生活亦不如意，自Kara解散後，她轉型拍戲但工作量大減；髮型師舊愛又以性愛視頻威脅她，終於鬧上法庭，去年5月她企圖自殺，幸被及時發現；直至好友兼f(x)前成員Sulli自殺身亡，具荷拉大受打擊，有傳她因此踏入自毁的不歸路。