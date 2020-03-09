【開箱】日本奧斯卡大贏家《新聞記者》 向第四權致敬

記者寫小說 搬上大銀幕

《新聞記者》講述日韓混血兒吉岡（沈恩敬飾）是東都報社的記者，從小在美國長大的她，直到韓裔母親逝世，才隨父親搬回日本生活。她的父親是資深傳媒人，卻因一次錯誤報道，自殺身亡。吉岡一直認為父親的死很可疑，惜苦無證據。某天她收到匿名傳真，是有關政府推動新設大學的資料。另一方面，任職內閣情報調查室的年輕官員杉原，被上司要求針對政府官員的醜聞，伙同地下網軍抹黑及掩飾，心裏不認同上司決定的他，妻子即將臨盆，一直敬重的前上司神崎又跳樓自殺，及後更發現神崎生前處理的工作正是新設大學。

此片改編自日本《東京新聞》女記者望月衣索子的同名暢銷書，影射真實新聞所撰寫的小說；望月衣索子亦粉墨登場，在片中一開首以現實中的記者身分，在電視政論節目跟《紐約時報》前駐東京記者Martin Fackler、前文部科學省事務次官前川喜平等，激辯有關新聞界與政界的權力問題。

影射真實事件

沈恩敬為了扮演女記者吉岡，特地苦練日語，又到望月衣索子任職的《東京新聞》實習，了解記者的日常生活，做足功課。沈恩敬是歷來首名韓國女星在日本奧斯卡封后，證明她的努力沒有白費。吉岡這角色大概也帶着望月衣索子本人的影子，據報後者在慶應義塾大學主修政治，畢業後到《東京新聞》，專跑中央政府新聞，不停發問是其個人風格，內閣官房長官菅義偉就多次跟她交手，對她的死纏不休，菅義偉曾表示「沒必要回答你的每個問題」。雖然有人批評望月衣索子「做騷」，但在嚴守規矩和輩分的日本而言，她確屬異數；事實上望月衣索子跟Martin Fackler曾聯合撰寫書籍探討日本媒體的自主問題。

《新聞記者》雖沒說是根據真人真事改編，卻跟真實事件互為對照，譬如電影開初，講述一宗性侵案，受害人站出來陳述，反在社交網飽受人身攻擊，正是影射日本#MeToo反性侵運動的代表人物之一伊藤詩織，她被TBS電視台高層山口敬之落藥性侵，站出來打破緘默後，反收到許多匿名網友謾罵，認為是她勾引對方，本來的受害人反成為加害者。

記者官員聯手查真相

片中主線有關政府推動新設大學，據悉也是影射真實事件；電影最後吉岡和杉原分別發現新設大學只是政府的幌子，真正要做的其實是把新設大學用於研究軍事生化武器。電影開首文部省官員被偷拍跟反對黨一名女子過從甚密，甚至渲染成桃色醜聞，其後吉岡訪問這名官員，他反對新設大學成立，暗示內閣情報調查室動員抹黑，清除政敵之外，也操控媒體，逆轉民意。本屬外交官員的杉原，被調往內閣情報調查室之前，就目睹上司神崎「食死貓」，後者被委派主理新設大學，就是不願再做代罪羔羊，走上絕路。

杉原不齒內閣情報調查室所為，也希望為神崎平反，於是跟吉岡聯手尋找證據；電影尾聲，證據找到了，吉岡的上司卻提醒她，就算這條獨家又爆炸的新聞刊登出來，政府很可能一概否認並反駁是她錯誤報道，一如其已故父親所承受的苦果；杉原此時挺身承諾，若遇此情况他會公開做證。最後卻是開放結局，觀衆不知道飽受壓力的杉原有否守諾，唯一值得安慰的是吉岡獲上司告知，雖然政府照例否認報道，但《朝日新聞》、《讀賣新聞》等「大報」已準備好窮追這宗新聞。

傳媒是第四權，有助公眾了解問題、發表見解，對政權有監察及制衡作用，《新聞記者》中有官員對下屬說，「要形式上的民主就夠了」，顯然吉岡及其報社同僚並非同一思路。日本涉及新聞界的電影不多，電影學院把最佳電影和男女主角獎都頒給此片，多少有向第四權致敬的意味。