Marvel隊長撐《花木蘭》遭網民圍攻

新冠病毒疫情波及荷李活，原定本月底開畫的《花木蘭》，內地、香港、日本及韓國相繼宣布延期，為了守住美國市場，女主角劉亦菲可謂分身不暇，連日接受美國傳媒訪問，又趁昨日是「婦女節」，上載她唱《花木蘭》中文主題曲《自己》MV，結果贏盡內地網民讚賞，稱許她的歌聲絕對不遜於原唱者李玟。

跟《花木蘭》同屬迪士尼出品的Marvel超級英雄片《Marvel隊長》女主角貝兒娜森，最近亦加入聲援《花木蘭》行列，前日透過社交媒體Twitter轉載美國綜藝網站The Hollywood Reporter報道，估計此片在美國開畫將大收旺場，首周末3日票房收約8500萬美元（約6.63億港元），並留言力撐：「我已急不及待想看它，我看過每條預告片，都讓我激動流淚。」

《花木蘭》男星邀貝兒娜森睇首映

能夠獲得金像影后站台，對《花木蘭》票房當然有正面幫助，不過，亦有網民不賣帳，紛紛留言表態：「貝兒娜森，我喜歡你，但請不要支持這部電影，因為劉亦菲支持香港警察。」亦有人說：「如果你支持人權和自由，請你杯葛《花木蘭》。」重提去年香港反修訂《逃犯條例》風波期間，劉亦菲曾在微博轉發撐港警言論一事。

當然，並非所有人都支持杯葛行動，有份演出《花木蘭》的美籍華裔男星黃谷悅（Jimmy Wong）便透過Twitter邀請貝兒娜森出席本片首映禮：「我多了一張首映禮門票，你有興趣嗎？」部分網民推波助瀾，暫時未知她會否答應。

碧咸潮牌「中國製造」惹顧客投訴

另一方面，自2015年開始擔任英國時裝品牌Kent & Curwen設計師及代言人的碧咸，最近亦成為眾矢之的。話說這個宣稱從BBC電視台黑幫劇集《Peaky Blinders》取得創作靈感的潮牌，一向標榜英國風格與質量，如今卻在碧咸代言合約即將屆滿之前，遭《鏡報》揭發該品牌的衣履並非英國生產，而是內地及土耳其製造，結果惹來顧客不滿。

據《鏡報》引述部分消費者表示：「最近看見中國製造的標籤，令我相當討厭。」亦有人說：「我在這個品牌的服飾中，找不到任何有關英國的東西。」難怪有評論認為，碧咸無辜成為「排華」風氣下的犧牲品。