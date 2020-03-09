石詠莉免酬助老公鄧健泓圓導演夢

記者：鍾一虹

Patrick談到製作雖然獲資助20萬元拍攝，但因自己的唯美主義，結果超支數萬元，他說：「以前已拍過故事性的MV，想不到拍微電影這麽辛苦，過去幾個月身心都有壓力，難過做一張唱片，但得着好大，我都有睇過其他比賽對手的作品，水準都好強。」

錢家班義助

Suki笑言今次兼職管數，超支費會在Patrick零用錢扣減，Patrick笑稱為了製作效果，愈玩愈大，所以屈得就屈，他坦言：「屈了Sukie不收演員費，仲有好多人要多謝，有場揸車戲，最後變成拍一場意外戲，落雨撞車，要封路，安排水車灑雨、買保險，多得錢嘉樂和錢家班義無反顧，還說了很感動的說話『我們不單拍大片，所有有心做香港電影都會支持』，他們基本上義務幫手，李日朗也只收友情價演出。」

目標拍劇情片

Patrick直認愛上做導演，下一步想實踐電影夢，他說：「希望大家從這部微電影，睇到我有少少才華，如果成功得獎，我就會申請首部劇情片電影計劃，其實故事已經度好，構思找有分量的演員去演，Sukie可以演年輕版，我好想做到自己鍾意的事。」

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