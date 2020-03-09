忠實粉絲「肥萍」逝世 王鎮泉落淚：很感激她

王鎮泉說昨午工作前收到肥萍危殆消息，立即與她通過幾分鐘視像電話，但對方沒有意識回應，過了10多分鐘已接到其死訊。他說：「她一直好支持我，經常以信息來往，1月時收到對方祝我生日快樂，我回覆多謝後，她已沒有消息。之後她打了幾隻字覆我，但我看不明，兩日前才知她入了醫院，我有錄聲和拍片叫她加油和快點起身，曾應承和她去飲茶。」他會與肥萍家人保持聯絡，送她最後一程。他說：「對於我來講，有個人那麼支持自己，首個燈牌亦是她做給我，我很感激她。」

劉雅麗唱《你你你為了肺炎》

鄧梓峰與劉雅麗在音樂會演出，前者表示因疫情已久沒夾band。提到子女在美國波士頓，他說當然擔心，當地人沒戴口罩比較掉以輕心，已叮囑子女買洗手液和口罩，緊記多洗手。

劉雅麗表示會唱網民二次創作的《你你你為了肺炎》；她透露農曆新年到美國一星期，不知香港盲搶物資，家中得10個不合規格口罩，在美國也一罩難求，幸獲很多朋友送贈，情人節去洛杉磯登台又收到很多口罩，存貨充足。她透露6月及7月會與媽媽同台舉行兩場演唱會，笑言捧紅73歲的母親，她就可以收山。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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