夫妻齊煲《愛的迫降》 黃翠如逼蕭正楠扮玄彬

他指翠如剛追完韓劇《愛的迫降》，需要時間休息，還大爆老婆硬要他以主角玄彬造型亮相，「我都奇怪，她幫我執套衫，我也不敢梳孔劉頭，她話玄彬頭髮好短，要我一定要見眉，我又不會抗拒，套劇我和她一齊睇。」可有當老婆是孫藝珍？他即笑稱：「哈哈！我話她似酸菜珍，她又話我是元彪，最近都這樣玩稱呼對方。」不過他玩多幾日便開工拍新劇《濟公》，老婆4月底亦拍新劇演律師，要勤力溫書做功課作準備。

陳展鵬唱郭富城經典歌《愛的呼喚》，是否老婆單文柔點歌？他說：「當然不是！她不鍾意聽這些歌，她鍾意聽Twins，我們年紀不同，她對這些歌不太熟。」他指女兒「小豬比」陳諾瑤不止聽他練歌，還開始跟住他唱：「都幾得意，還跟住跳舞，好開心，我就扮低能仔𧨾她開心，我絕對不是走這個路線，但為了個女無辦法啦！」

陳展鵬扮低能𧨾女兒

他稱早前拍劇幾個月，回家女兒見到他變得很陌生，「她不認得我，見她一想喊便即刻要行開。最近因疫情多留家，與女兒見多了，修復關係，太太亦經常畀個女我抱。別人說女兒是前世情人，為何會這樣對我呢？小朋友很明顯真的很需要愛心和時間」。他表示「小豬比」將1歲生日，太太親自為女兒整生日蛋糕慶祝。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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