馮盈盈谷到盡著「抗疫裙」 周柏豪嘆疫境忙顧家排隊買廁紙

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

馮盈盈、麥美恩、張寶兒等《學是學非》「是非精」擔任司儀，當中馮盈盈谷盡事業線成為焦點，她解釋：「只是公司設計師想展現我們優雅及浪漫魅力一面去配合舞台，亦是設計師分配，可能因應每個人不同特點和身形安排，麥美恩條裙都華麗隆重好大條，可能她身材苗條，條裙就大條，我比較嬌小，要襯5吋高跟鞋，我這條是被稱為抗疫時間最好的裙，因為可以幫手掃地、抹地和吸塵。」

女兒百日宴簡單食飯慶祝

周柏豪打頭陣演出，他說疫情下比之前更忙，因要湊女，照顧足不出戶在家餵母乳的老婆，還要照顧自己，「這狀况已維持個多月，不單止廁紙，連之前很多難買的東西都是我去排隊，其間有人認出要求合照，但大家都怕埋身，只能保持一點距離去影，之後大家都有點傷感說，希望之後見到不用戴口罩」。現階段除工作及睡覺，他全部時間都會戴口罩，一回家即做足所有消毒措施，才和女兒打招呼。他說：「女兒快100日大，很可惜搞不到百日宴，只簡單食餐飯買個蛋糕慶祝就算，我覺得最緊要健康，不要為特登想搞而搞，分分鐘還麻煩到朋友。」他表示女兒因要打針已出過街，託賴沒經常扭計，長輩還大讚女兒是個幾易湊、聽話和發展得很快的小朋友，這個星期已開始以BB話和喜歡的玩具溝通。

他很感動每日見到女兒有進步，比之前30年及未來的快樂更加快樂，感覺難以形容，覺得很有成功感和好感動。問希望女兒叫爸爸還是媽媽先？他即道：「老婆不在女兒身邊時，我已很努力在女兒面前不停講爸爸，不過她和媽媽相處的時間比我長，相信媽媽也會這樣做，無得拗，這些一定是媽媽贏，我純粹是康樂小組，媽媽開一刀那麼偉大，我也不爭了！最緊要她們兩個開心。」

姜皓文再與惠英紅合作拍劇

姜皓文選唱張衛健歌曲《身體健康》，稱因小時有哮喘，家住元朗的他經常半夜發病，要爸爸送往博愛醫院求醫，一直希望為博愛做點事，今次終有機會。大會還安排年屆70歲的婆婆為他跳芭蕾伴舞，給他很多正能量。他說：「之前很忙，不在香港，接這個騷要唱歌，立即死背爛背歌詞，鍾意的事但未必做得好，希望不會令大家失望。」他4月將拍無綫偵探懸疑新劇，知道與惠英紅繼《鐵探》後再合作，不禁叫好：「梗係好啦！相隔一段時間無合作，開心的，但我未清楚演什麼角色，只知是演警務人員，暫時沒什麼可以準備，先keep好個身形，因為過年食得太豐富。」

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