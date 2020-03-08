【開箱】《天堂的天使》點擊贏《僱傭妻子》 佐藤健演天使魔鬼混合體

改編自同名漫畫、佐藤健與上白石萌音合演的愛情喜劇《天堂的天使》（原名：戀愛可以持續到天長地久），自今年1月首播以來，收視率多次錄得雙位數字，上周播出第8集，更以12.1%刷新開播以來最佳成績，暫時全劇平均收視率為10.7%，僅次於天海祐希主演NTV電視台劇集《Top Knife》（11.21%），以及同屬TBS出品《忒修斯之船》（11.83%），同時躋身三甲位置。

吸引年輕人上網煲劇

據日本傳媒報道，《天堂的天使》上月播出第7集，在TBS網上串流平台錄得283萬次點擊，打破2017年由新垣結衣與星野源合演《僱傭妻子》結局最高266萬次的紀錄。由此可見，劇集除了吸引電視機前的觀眾收看外，同時令一批年輕觀眾透過網絡「煲劇」。

《天堂的天使》講述女高中生上白石萌音在一次交通意外中，偶遇飾演醫生天堂浬的佐藤健，對他一見鍾情，於是立志當護士，藉此跟夢中情人重逢。雖然上白石萌音夢想成真，終於在任職的醫院重遇男方，卻不知道外號「魔王」的佐藤健，只對病人溫柔，但對同事冷酷；女方則是「愛情勇者」，終日笨手笨腳，但卻心地善良，同樣對病人呵護備至。

劇集賣點是佐藤健對上白石萌音的情深對白與挑逗舉動，例如他喜歡以額頭貼着女方額頭，或者輕撫對方頭髮等親密動作，令人神魂顛倒；吻戲亦不簡單，咀嘴前先撩撥女方秀髮，連觀眾都看得心動。當上白石萌音為免阻礙男友事業發展，毅然辭職返回鄉下，佐藤健從後趕至並擁抱女方，霸氣說出「不准在我身邊消失」，再次俘虜一眾少女心。

挑逗動作純屬意外

佐藤健昨日透過社交媒體跟粉絲互動，自爆拍攝吻戲時，被上白石萌音的頭髮纏在手上，並不是故意的，卻意外成為話題。事實上，現年30歲的佐藤健外形與演技均有目並睹，只是近年較少主演愛情喜劇，其他類型的作品也有不俗口碑，例如《繼母與女兒的藍調》、《天皇的御廚》及《半分，藍》等，而對上一次拍攝愛情劇已是10年前跟前田敦子合演《Q10》。

《天堂的天使》尚餘兩集便結局，從目前走勢估計，無論電視收視抑或網上點擊，相信仍有不少上升空間。