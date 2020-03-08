泰莎湯遜爆蝙蝠俠轉投Marvel陣營 基斯頓比爾演《雷神4》奸角

3年前上映的《雷神奇俠3》，全球票房勁收8.5億美元（約66.3億港元），Marvel電影公司當然添食，宣布由泰卡韋迪迪（Taika Waititi）繼續擔任《雷神奇俠4》導演兼編劇，今年1月有傳「蝙蝠俠」基斯頓比爾將會加盟新片，但有關消息一直未能獲得官方回應。

「女武神」親證傳聞

直至前日，在《雷神奇俠3》飾演女武神的泰莎湯遜接受美國媒體ET Today訪問時，首次證實傳聞可信，「太厲害了，基斯頓比爾將會扮演《雷神奇俠4》奸角，我已讀過劇本，但不能透露太多，我只可以跟戲中拍檔妮坦莉寶雯（Natalie Portman）交流一些令人興奮的信息」。

另一方面，泰莎湯遜亦承認在《雷神奇俠4》，她將接替「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）登上聖域界的皇帝寶座，並笑言：「如果我娶不到皇后，就要身兼皇帝和皇后兩職。」有傳女武神是同志角色，從泰莎湯遜的言論不難找到答案。

過去兩年憑《為副不仁》及《極速傳奇：福特決戰法拉利》角逐金球獎最佳男主角的基斯頓比爾，由DC正義英雄蝙蝠俠，搖身一變成為《雷神奇俠4》奸角，究竟他「改正歸邪」扮演什麼角色？雖然泰莎湯遜保持沉默，但已令一眾超英迷興奮不已，自行推測答案。

網民猜基斯頓角色

有外國網民估計，曾在2017年上映的《雷神奇俠3》，於Sakaar星球格鬥場上出現巨型頭像的「馬面雷神」（Beta Ray Bill），以及在2013年《雷神奇俠》漫畫連載的角色「屠神者」格爾（Gorr the God Butcher），均有機會成為《雷神奇俠4》奸角。前者亦正亦邪，跟雷神是敵亦是友；後者的悲慘身世，令他成為一個專門「殺神」的宇宙壞蛋。到底基斯頓比爾扮演哪個角色？待此片在明年11月開畫自有分曉。