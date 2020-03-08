徐天佑渾渾噩噩入行 吳海昕信努力可改寫命運

吳海昕相信命運，但努力仍可扭轉少少局面，「我為拍《二月廿九》這部劇，一年前開始學日文，突破到語言界限，努力能成功的」。徐天佑也相信命運在某程度上能改變的，「入行前某日我去打籃球，因為落雨，渾渾噩噩行到旺角警署，被陳果導演發掘入行，否則我可能有其他發展」。若有超能力走入時光隧道，兩人都希望回到小時候，因舊日科技未先進，連照片也沒留下太多，吳海昕說：「想重溫小時無憂無慮的日子，再與公公婆婆見面。若去未來，驚回到現實會喪失意志，局限自己的努力和幻想。」

徐天佑隨遇而安

對未來的展望，徐天佑採取隨遇而安態度，「以前鍾意彈結他就不停練，一張唱片做5年，可能錯過好多好玩的事，又試過想做導演，在一兩年間寫好多劇本，結果擱置了，發現自己在演員方面未完全滿足，好多事好奇怪，條路行行吓又會遇到新事物」。

吳海昕自認愛即興，農曆新年前赴緬甸旅遊，紀念踏入30歲，她說：「以前任職空姐，已去過幾十個國家，去過好多大城市，但無試過探索當地文化，今次去緬甸走進落後地區，跟當地的小朋友玩，回想有點危險，幸好緬甸人學佛有善心，不會心懷不軌，今次壯大膽，希望下次遊冰島、英國。」

吳海昕冷到面癱

吳海昕笑稱去完北海道拍該劇，嚇怕了，暫不想踏足寒冷的地方。她難忘風雪下拍追逐戲扭傷腳，兩三個月仍未康復，面部也凍僵了，「凍到一句對白都講不到，好似面癱，NG了20幾次，要用滾水漱口，好多機燈都凍壞，好辛苦才拍完」。她稱開拍前向2月29日生日的布志綸取經。徐天佑說：「零下6度拍雪景，我瞓在冰上拍了一小時，凍到無感覺，要入室內敷暖包，慢慢恢復感覺才可再拍。」

拍穿越戲多「蝦碌」

拍攝中還有不少「蝦碌」，吳海昕表示要不停變裝、換情緒，配合穿越情節，弄得精神錯亂，「有時靠認衫、髮型記場景，但都試過搞錯，場戲講我們未認識，但演到好熟落，導演叫NG再來過」。徐天佑以前拍電影居多，今次在劇中佔戲重，他覺得拍劇更細緻，要做好多筆記，中間講大量日語對白，靠死背台詞，好彩學過日語有基礎，拍劇時有幸跟日本師傅學煮蛋卷，自嘲得個樣，學藝未精。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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