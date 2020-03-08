健康緊要過金錢 林子聰：暫時唔敢返內地開工

肥仔聰表示會派1萬個口罩，共2000人受惠，派米是因為有人贊助，有鑑之前市民搶購食米，現在供應雖回復正常，但長者未必買到，所以一起派發。肥仔聰表示之前在內地拍戲，廠房很污糟 ，每天收工鼻孔都是黑色的，所以常備口罩，他說：「備有一批口罩，一家四口暫時夠用。（工作可有影響？）很大影響，但無所謂，雖金錢上有損失，但多了時間陪家人，其實健康最重要，即使現在有工開都不敢去，連旅行都不夠膽。」何時復工？肥仔聰稱前日收到消息，3月底開始陸續復工，但入組後要自我隔離14天，全組人有健康紙才可開工。

安德尊否認窒拍檔吳天佑

安德尊主要回無綫工作，加上公司有派口罩，所以他將多出的口罩分給有需要的人。提到日前主持《流行都市》，在烹飪環節上窒另一主持吳天佑？他說：「煮餐飯最重要是開心，我是否窒天佑，最好問他本人，公道少少。其實跟年輕朋友玩埋一齊很開心。（與吳天佑很老友？）問他們吧！我講也沒有人相信。（覺得自己惹是非？）大家喜歡跟我一齊玩，開心就煮餐飯。」

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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