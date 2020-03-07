【開箱】《再見媽媽又再見》 金泰希放低美女包袱變身「師奶」演慈母

道出母親的心聲

《再見媽媽又再見》講述臨盆在即的金泰希，遇上交通意外，誕下女兒後便去世。死後5年她一直徘徊人間不願投胎，看着女兒長大。某日她發現女兒看得見鬼，繼而險些發生意外，金泰希一時情急大罵「上帝」，故「上帝」給予她49天化身為人的機會，但要在這段時間內找回母親及妻子身分，才能投胎做人。

金泰希早前在記者會表示，她的角色除了是鬼魂外，跟她的個性其實一模一樣。事實似乎的確如此，金泰希扮演溺愛女兒的媽媽，就算丈夫再婚也不介意，眼中只有女兒，全天候「跟着」愛女，坐在她旁邊一起看卡通，送女兒上幼稚園等等。金泰希的對白也道出母親的心聲，「原本只想等到女兒懂得走路就投胎，但之後就想看到她懂說話，再想看到她會吃飯，接着想看到她上學……」解釋她為何5年來一直流連人間。

金泰希為了演繹慈母角色，在劇中放下韓國第一美女的包袱，變身「師奶」，決心一改過往只得靚樣的「花瓶」形象，相信能感動不少媽媽輩觀眾。雖然金泰希演技大有進步，但劇情過於集中在她一個人身上，男主角李奎炯的知名度也遠不及她，難帶起男女主角之間的火花。李奎炯首次擔正，去年他演出高收視劇集《醫生耀漢》，只是第二男主角；加上他的外形有所局限，所以較難受到觀眾關注，除非往後有超突出的表現。

男主角難擔大旗

《再見媽媽又再見》的男主角難擔大旗，幸好配角夠搶鏡，包括飾演鬼魂的《大長今》朴恩惠、《德魯納酒店》裴海善及扮演金泰希母親的《她的私生活》金美京等等，一張張熟識面孔，為劇集掙回看點。

《再見媽媽又再見》，香港觀衆可透過影視串流平台Netflix同步收看。