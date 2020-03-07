《新聞記者》膺日本奧斯卡最佳電影 松坂桃李沈恩敬稱帝封后

《陽光姐妹淘》韓國女星沈恩敬憑《新聞記者》擊敗《飛翔吧！埼玉》二階堂富美、《蜜蜂與遠雷》松岡茉優、日版《玩轉身前事》吉永小百合，以及《人間失格：太宰治和他的女人》宮澤理惠封后。沈恩敬之前已憑《新聞記者》奪得「每日映畫大獎」最佳女主角。她領獎時激動落淚，感謝拍檔松坂桃李。後者也憑《新聞記者》首度稱帝，撼低賽前大熱的《阿基米德大戰》菅田將暉及《飛翔吧！埼玉》Gackt，入行10年的松坂桃李表示，內閣情報調查室官員這角色很難演，感謝團隊與他一起堅持到最後。講述記者調查同為傳媒人父親死亡真相的《新聞記者》，還勇奪最佳電影，成為今屆大贏家。最佳導演則落在《飛翔吧！埼玉》武內英樹身上。

長澤正美膺最佳女配角

吉澤亮與長澤正美憑改編自漫畫的《Kingdom》，雙雙奪得最佳男女配角殊榮。前者表示去年以新人姿態出席頒獎禮，今年躍升為男配角，他不忘感謝該片男主角山崎賢人，並約定對方一起拍續集。長澤正美則撼低天海祐希、小松菜奈、高畑充希及二階堂富美，奪得女配角獎。《消失吧，群青》橫濱流星及《盲證》吉岡里帆齊膺最佳新人。

文：蘇珮欣