《好醫生》主角爆道具口罩成搶手貨 蘇志燮捐200萬助抗疫 全智賢效法Rain夫婦減租

《007：生死有時》原定4月上映，因應新冠肺炎蔓延全球，日前宣布把映期延至今年11月，據網站Hollywood Reporter報道，耗資2.5億美元製作的《007》有此決定，鑑於內地戲院關閉，意大利亦暫停公衆活動，韓國觀衆入場人次近周更加暴跌，《007》若如期上映，全球票房將可能會下跌三成，雖然這次調整映期亦恐帶來3000萬美元或以上的損失。據報道，《007》距離上映雖然尚有一個月，但宣傳已展開，例如上月美國足球超級碗決賽，就買下直播時段的天價廣告；原定本月底在倫敦舉行世界首映禮，各品牌贊助的宣傳展品已陸續曝光；扮演占士邦的男主角丹尼爾卡特（Daniel Craig）原定亮相今日播出的綜藝節目《Saturday Night Live》，在延期上映的消息曝光之際，丹尼爾其實正身在電視台綵排，根本已不可能煞停及換人。

《花木蘭》美國預售成績理想

至於劉亦菲主演的《花木蘭》，製作費高達2億美元，迪士尼瞄準亞洲尤其內地市場，因應疫情影響遂延期上映，美國卻如期本月27日開畫，據報預售成績理想，首周末估計將累收8500萬美元，大有機會刷新《重案夢幻再重組》的6250萬美元成績，成為今年美國最高開畫紀錄電影。

美國新冠肺炎疫情惡化，據悉部分醫療機構欠缺抗疫資源，改編自同名韓劇、講述患有自閉症外科醫生故事的《好醫生》（The Good Doctor），男主角費迪夏摩亞日前接受名嘴基梅爾（Jimmy Kimmel）訪問時表示，某天劇組召集所有演員，並警告大家，雖然知道很多人都擔心新冠肺炎疫情，但不要再拿走片場用來拍戲的外科口罩，因為已經所剩無幾；費迪又搞笑表示，其實《好醫生》拍了3年，那些口罩都已過期；不過基梅爾笑言並不介意，更囑咐費迪可把過期口罩轉贈給他，足見新冠肺炎疫情已成為當地的重要話題之一。

SXSW多個展商退出

另一方面，由於意大利北部暫停公衆活動，One Direction成員Louis Tomlinson原定本月11日（周三）在米蘭舉行的演唱會被迫取消，但他呼籲歌迷保留門票，承諾7月會重臨米蘭開騷。

將於本月13日至22日在美國得州舉行的SXSW多媒體歌影視節，原定到當地為個人傳記片宣傳的搖滾歌手Ozzy Osbourne，前日發聲明稱基於新冠肺炎疫情嚴峻，所以將缺席SXSW；另外，社交媒體及影視串流平台如Twitter、Netflix、Apple、Amazon等亦宣告退出。至於本月30日至4月2日在拉斯維加斯舉行的戲院商年度會議，則會如期舉行，但承諾會加強防疫措施；5月12日開鑼的第73屆康城影展，暫未有計劃取消或延期，但大會稱將密切注意事態發展。

SJ取消日本演唱會

日韓方面，韓國的新型肺炎疫情惡化，累計確診個案超過6500宗。據韓媒報道，因日本實施限制韓國人入境的新措施，男團Super Junior（SJ）宣布取消原定本月23日及26日在埼玉市舉行的巡迴演唱會。

事實上，女團Twice及Red Velvet早前已宣布取消本月在東京及橫濱的演出。原定於4月3日至5日在東京千葉縣舉行的3場K-CON韓星騷，主辦單位Mnet表示，正密切留意事態發展。有份出席K-CON的韓團包括Twice、IZ*ONE、AB6IX及Astro等。據悉，韓國音樂海外銷售比例，日本市場佔近半，如今當地多個韓星演唱會取消，勢必影響樂壇收入。

另外，《主君的太陽》韓星蘇志燮近日捐款3億韓圜（約200萬港元）助市民抗疫。《來自星星的你》全智賢除了捐款外，又效法Rain夫婦，主動向旗下物業租客減免3及4月份10%的租金，與租客共渡難關。