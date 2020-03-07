劉佩玥取消台韓旅行 孫慧雪唔准老公遊日

劉佩玥表示之前已做過義工派口罩，聽到有些市民因缺口罩要重複使用，內心感到不舒服，現在幫到人，覺得好有意義，她說：「最近不敢約朋友，只留家煲韓劇《愛的迫降》，又學剪片及陪家人」。她透露原本約了家人去台灣玩，又約朋友到韓國，無奈受疫情影響，所有行程都取消，「幸好買了台灣機票獲航空公司退款，不過留在家中陪家人也一樣，目前身體健康最重要」。

李焯寧疫市收入大減

李焯寧昨日到長沙灣元州邨派口罩，原本出席的陳嘉桓因患冒感及有咳嗽缺席。該屋邨日前有新冠肺炎確診個案，李焯寧不太擔心感染風險，做好防疫措施。她表示家中只得一盒口罩，平時除到超巿購物，盡量減少外出。她稱去年香港局勢不穩，工作減少，近期再發生疫情，連內地的工作也取消，收入大受影響，希望疫情快過。

記者：鍾一虹